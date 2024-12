I cinque motivi per non perdere Mantova-Pisa

Pisa, 6 dicembre 2024 - Contro il Mantova, il Pisa si ripresenta in trasferta con l'obiettivo di tornare alla vittoria. Ecco i cinque motivi per non perdere questo match.

PIU' FORTI DEGLI ACCIACCHI - Sono tanti i giocatori a rischio per questo match. Scioglierà Inzaghi le riserve su chi farà parte del gruppo squadra che domani sarà in scena al Martelli. Si comincia da Tramoni, ancora in forse dopo una settimana meno complicata, ma comunque in gestione, sempre alle prese con il suo problema all'adduttore. Si prosegue con Abildgaard, fermatosi per una lieve distorsione al ginocchio, mentre Mlakar proprio non riuscirà a recuperare per la gara di domani. Anche Hojholt si è fermato per un attimo, ma dovrebbe aver già recuperato. Inzaghi ha meno scelta rispetto al solito.

NEOPROMOSSE TERRIBILI - Il Pisa ha già perso contro tre delle quattro neopromosse di questo campionato. Col Cesena è stato sconfitto in Coppa Italia, per poi vincere in campionato, con la Juve Stabia e con la Carrarese è caduto fuori casa, in campi sintetici. Domani, contro il Mantova, servirà il miglior Pisa contro un avversario che è in striscia negativa, ma proprio per questo potrebbe essere ancora più pericoloso.

SENZA LA CURVA - Visto l'obbligo della tessera i tifosi nerazzurri del tifo più caldo non ci saranno. Ragion per cui a Mantova non verrà del tutto riempito il settore ospiti del Martelli. Poco male, chi sarà presente avrà il compito di tifare anche per chi sta a casa.

RIPRENDERSI LA VITTORIA - Due gare senza vittorie, dopo la sconfitta con la Carrarese fuori casa e il pareggio beffa dell'Arena Garibaldi con il Cosenza. La classifica sta ancora arridendo i nerazzurri che, nonostante tutto, sono riusciti a guadagnare un punto sullo Spezia all'ultimo turno, mentre la corazzata Sassuolo è andata in fuga e ora è a tre punti di vantaggio sui nerazzurri. La sensazione è che il Pisa, più che guardare avanti, con i neroverdi pronti al decollo, debba guardarsi indietro per mantenere la posizione.

IL PRECEDENTE ILLUSTRE - In undici confronti al Martelli il Pisa ha vinto solo una volta. Si tratta del 2007-2008, quando la squadra guidata da Gianpiero Ventura vinse 0-1 a Mantova grazie a un gol di Nacho Castillo. L'argentino ricevette un lungo lancio da Raimondi per decidere la partita. Ancora oggi uno dei migliori momenti di quella stagione bellissima, ma sfortunata.