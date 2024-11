I cinque motivi per non perdere Pisa-Cosenza

Pisa, 29 novembre 2024 - Contro il Cosenza il Pisa dovrà cercare il riscatto dopo la sconfitta con la Carrarese. Ecco i cinque motivi per cui questa gara è imperdibile mentre Spezia e Sassuolo proprio non vogliono saperne di rallentare in questa fase del torneo Cadetto.

1) DOPO LA CARRARESE - Le lezioni imparate sul campo di Carrara devono avere scosso i giocatori. E' stata una settimana molto intensa di allenamento e Inzaghi si aspetta importanti risposte dai suoi giocatori, principalmente partendo dall'approccio alla partita che non potrà essere quello della partita di Carrara.

2) IL RIENTRO DI MARIN - Un altro giocatore dal peso specifico importante, senza di lui il Pisa non riesce ad esprimersi al meglio. Marin, rifuggendo le voci inerenti al suo rinnovo nei giorni scorsi, è il vero punto di riferimento della squadra a centrocampo. Il suo rientro è molto prezioso per la manovra dei nerazzurri.

3) PROBLEMI DI FORMAZIONE - Mentre Moreo è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo un giorno da allenamento differenziato, questa volta a fermarsi è stato Jan Mlakar a causa di un infortunio muscolare. L'ennesimo per il Pisa in queste ultime settimane. Perdurerà uno stato di importante emergenza perché bisognerà capire principalmente quanto minutaggio avrà nelle gambe il numero 32, mentre l'assenza di Mlakar costringerà Inzaghi a puntare su Piccinini sulla corsia di destra. Scelte di formazione sempre più obbligate per il tecnico nerazzurro. Nessuna novità invece per Tramoni che, come preventivato, dovrebbe invece tornare a disposizione contro il Mantova.

4) PIU' FORTI DELLE ASSENZE - Le statistiche parlano chiarissimo. Il Pisa è ormai 'Tramoni-dipendente'. Con il corso i nerazzurri hanno ottenuto 2,78 punti a partita, una media da promozione diretta, mentre senza la miseria di un solo unto a partita, ovvero la media da retrocessione diretta. Ora, per la prova del nove, i nerazzurri sono chiamati a vincere per scongiurare questi dati così negativi, ancora una volta privi di Tramoni.

5) IL RISCATTO DOPO GLI STOP - Dopo una sconfitta o uno 'stop' è arrivata sempre una vittoria in questa stagione. E' accaduto dopo l'inciampo di Castellamare di Stabia e contro il Cesena in coppa Italia. Idem dopo il doppio pareggio contro Frosinone e Catanzaro, con le vittorie contro Cremonese e Sampdoria.