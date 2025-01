I cinque motivi per non perdere Pisa-Salernitana

Pisa, 24 gennaio 2025 - Gara importantissima, dopo il pareggio di Catanzaro, per la squadra di Inzaghi, pronta a tornare tra le mura amiche e non fare prigionieri.

PERICOLOSO TESTACODA - Sarà un pericolosissimo testacoda quello tra Salernitana e Pisa. I nerazzurri infatti si trovano al secondo posto della graduatoria, mentre i granata sono in piena lotta per non retrocedere, con soli 21 punti in classifica contro i 47 del Pisa. Per la squadra di Inzaghi occasione di fare molto male ai campani, che se la giocano per la salvezza contro Sampdoria e Frosinone, oltre a Sud Tirol e Cosenza.

I NUOVI ACQUISTI - Questa settimana il Pisa ha concluso sia l'acquisto di Markus Solbakken dallo Sparta Praga, sia quello di Leonardo Sernicola dalla Cremonese. Se con l'arrivo del norvegese i nerazzurri si sono assicurati un calciatore che, fino a un mese fa, giocava contro Atletico Madrid e Manchester City in Champions League, con il calciatore dei grigiorossi invece viene risolto il problema delle fasce, rimaste in emergenza nelle ultime due partite dopo la partenza di Beruatto. E poi c'è ancora Meister. L'attesa per questo trio è spasmodica.

PIU' FORTI DELLE ASSENZE - Contro i granata i nerazzurri dovranno fare a meno di Matteo Tramoni, il calciatore più importante della squadra. Con lui in campo il Pisa fa 2,66 punti a partita, mentre senza di lui la media scende pericolosamente a un solo punto a partita. La squadra di Inzaghi dovrà dunque stare molto attenta se vorrà riuscire a vincere. Mancherà anche Antonio Caracciolo. Il capitano infatti è stato squalificato per aver raggiunto il limite di cartellini gialli in diffida.

I PRECEDENTI - Il bilancio dei precedenti vede il Pisa leggermente avanti: 9 vittorie nerazzurre contro le 6 granata, mentre il risultato più frequente è il pareggio, verificatosi in ben 12 occasioni. All’andata, i toscani si imposero per 3-2 in una partita combattuta allo Stadio Arechi, mentre per trovare l’ultima vittoria della Salernitana bisogna tornare al febbraio 2021. Quell’anno, i granata conquistarono la Serie A, ma all’Arena Garibaldi il match si concluse con un 2-2, segnato da un gol in extremis di Casasola che completò la rimonta iniziata da Tutino. Tra i precedenti più recenti, spicca la gara del 29 ottobre 2019: il Pisa, trascinato da Di Quinzio e Fabbro, riuscì a superare la Salernitana, che aveva trovato la rete con Jallow a undici minuti dalla fine.

TORREGROSSA - Doveva essere la partita di Ernesto Torregrossa, ma il calciatore, ceduto dal Pisa a inizio stagione, ha deluso le attese a Salerno, con 10 scampoli di partita e nessun gol all'attivo, tanto da far trattare addirittura la risoluzione anticipata. Michele Bufalino