I cinque motivi per non perdere Pisa-Sassuolo

Pisa, 23 dicembre 2024 - E' la partita dell'anno e si presenta letteralmente da sola. Si riescono a trovare tuttavia, per chi avesse ancora dubbi, cinque motivi per seguirla. L'ULTIMA DEL GIRONE D'ANDATA - Sarà l'ultima del girone d'andata per la squadra di Inzaghi, il cui distacco dalle inseguitrici è cambiato. La sconfitta del Pisa contro il Modena ha ridotto a nove i punti di vantaggio sul quarto posto, ora occupato dalla Juve Stabia, vittoriosa sul Cesena con gol di Floriani Mussolini. La Cremonese, ferma al quinto posto con 26 punti, ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria, che sotto la guida di Semplici ha ottenuto il secondo pari consecutivo.

SFIDA DA TUTTO ESAURITO - Per la partita di Santo Stefano almeno 9200 biglietti sono già venduti a tre giorni dalla grande sfida, lo scontro al vertice di Santo Stefano delle 12.30 tra Pisa e Sassuolo. Ieri infatti anche l’ultimo scoglio, quello della tribuna superiore, è stato superato. Per la prima volta quest’anno infatti è andato esaurito anche il settore più costoso dello stadio, di conseguenza restano soltanto i posti riservati ai tifosi ospiti, per il momento solo con circa 150 tagliandi venduti, anche se difficilmente il dato salirà di molto, dato che la media delle presenze in trasferta dei supporter neroverdi si è sempre attestata più o meno su queste cifre, nel corso di questa stagione.

LIND O BONFANTI - Sarà ballottaggio in attacco. Alexander Lind è il centravanti titolare del Pisa, grazie alla sua capacità di rendere la squadra più vivace ed efficace, nonostante una recente influenza. Al contrario, Nicholas Bonfanti, reduce da una prestazione opaca e a secco di gol dal 15 settembre, fatica a ritrovare la forma e l’incisività necessarie. Lind si sposa perfettamente con l’idea di gioco di Inzaghi, mentre Bonfanti potrebbe essere più utile come opzione a gara in corso nella sfida contro il Sassuolo di Santo Stefano.

I PRECEDENTI - Pisa e Sassuolo contano 4 precedenti, tutti due in Serie B e due in Serie C1. Si conta una vittoria a testa, più due pareggi. In casa Pisa, il Sassuolo non ha mai vinto: una vittoria dei nerazzurri e un pareggio.

GROSSO VS. INZAGHI - Una sfida tra campioni del Mondo. Fabio Grosso ha affrontato il Pisa cinque volte, ottenendo 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Pippo Inzaghi, invece, ha sfidato il Sassuolo sette volte, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Il confronto diretto tra i due tecnici, entrambi campioni del mondo nel 2006, è perfettamente equilibrato: 2 vittorie e 2 pareggi a testa. Entrambi hanno già conquistato un campionato di Serie B, Grosso con il Frosinone e Inzaghi con il Benevento.