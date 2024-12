I cinque motivi per non perdere Sampdoria-Pisa

Pisa, 28 dicembre 2024 - L'ultima partita del 2024 offre diversi spunti. Ricomincia il girone di ritorno e il calendario ha stabilito che i nerazzurri affronteranno una Sampdoria in difficoltà per un match ricco di fascino. L'ULTIMA PARTITA DEL 2024 - Quella di domani sarà l'ultima partita prima della sosta che prenderà il via fino al 13 gennaio. Sarà occasione per riposarsi, ma anche per ritrovare nuovo slancio in vista di un 2025 che potrebbe essere l'anno giusto per provare a portare a termine l'assalto al campionato. Il Pisa è pronto a dare battaglia e arriva a questo appuntamento dopo aver vinto contro la capolista Sassuolo al termine di un match che ha posto la squadra di Inzaghi come una delle candidate alla Serie A. OCCHIO A TUTINO - Gennaro Tutino quando vede il Pisa si esalta. Tra le vittime preferite del giocatore dei blucerchiati c'è proprio la squadra guidata da Filippo Inzaghi e i numeri lo confermano. L'attaccante napoletano è infatti andato a segno contro la formazione nerazzurra in ben cinque occasioni quando vestiva le maglie di Palermo, Parma, Empoli e Salernitana. Tutino i suoi numeri contro la squadra toscana li ha realizzati a cavallo tra il 2019 ed il 2023. LA GRANDE DIFESA - Il Pisa sembra aver raggiunto il suo equilibrio con un reparto arretrato che si è dimostrato, nelle ultime partite, tra i migliori del campionato. Con 18 reti subite la squadra di Inzaghi ha il terzo miglior dato difensivo del torneo Cadetto, ormai solidissimo con Rus, Caracciolo e Canestrelli, mentre Giovanni Bonfanti scalpita e il jolly è rappresentato da Calabresi, affidabile che sia titolare o a partita in corso. SFIDA DI FASCINO - La partita di domani fa tornare alla mente le sfide di tanto tempo fa, quando nel corso degli anni '80 vi era grande lotta in campo, ma anche sugli spalti. Erano i tempi della Serie A, di Romeo Anconetani, di un calcio forse più ricco di fascino di quello di oggi, ma quella partita è rimasta nel cuore dei tifosi e domani tornerà ancora una volta. TRA PRESENTE E PASSATO - Vialli e Mancini, Knaster e il tentativo di acquistare la Sampdoria, lo scudetto doriano e l'ultimo anno di Serie A per il Pisa. Ci sono tante storie nelle storie in questa partita, per un match con un sapore tutto amarcord tra due nobili decadute in cerca di riscatto. Michele Bufalino