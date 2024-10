I cinque motivi per non perdere Sud Tirol-Pisa

Pisa, 18 ottobre 2024 - Si torna dalla sosta per le nazionali con un obiettivo in testa per i nerazzurri, prosegui re la marcia che ha portato la squadra di Inzaghi in testa alla classifica. Avversario di turno il Sud Tirol, una delle sorprese di questo campionato.

Dopo la sosta incognita - Un'analisi delle statistiche degli ultimi cinque campionati dimostra che la situazione del Pisa è in assoluto equilibrio dopo la sosta. Dati delle ripartenze dopo le soste (2019-2024) Dal settembre 2019 a oggi, il Pisa ha ripreso il campionato dopo 23 soste raccogliendo un totale di 35 punti. Il bilancio di queste partite comprende: 9 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte. Sebbene non sia un bottino particolarmente esaltante, il numero di vittorie supera quello delle sconfitte.

Inzaghi meglio di Inzaghi - La squadra di Inzaghi nelle prime giornate della stagione 2024/25 ha ottenuto un numero di punti superiore a quello del Benevento 2019/20, che era allenato dallo stesso Simone Inzaghi e che fu poi promosso in Serie A al termine della stagione. Il Benevento, che concluse quel campionato con ben 86 punti in 38 partite, aveva raccolto solamente 18 punti nelle prime otto giornate. Nelle prime fasi del campionato, la squadra sannita aveva ottenuto risultati altalenanti: pareggiò contro il Pisa all'Arena Garibaldi (con un rigore sbagliato da Marconi), vinse contro Cittadella, Salernitana e Cosenza, e ottenne altri pareggi contro Pordenone ed Entella. Infine, ci furono due vittorie contro Spezia e Perugia.

Il recupero delle nazionali- La sosta è servita anche per recuperare quei giocatori infortunati. Ad esempio Mlakar ha recuperato nella sua Slovenia, andando anche in gol in nazionale. Il calciatore però difficilmente giocherà domani contro il Sud Tirol. Tramoni è recuperato, tuttavia non è ancora pienamente al top e potrebbe partire dalla panchina. Anche Marin ha giocato tantissimo con entrambe le gare in nazionale e potrebbe iniziare dalla panchina.

Mini esodo al Druso - Cresce l'attesa per la sfida di Serie B tra Sudtirol e Pisa e anche la prevendita dei biglietti ha registrato numeri importanti. Tutti gli oltre 600 biglietti messi a disposizione dei pisani sono terminati, confermando la grande passione della tifoseria pisana che segue con costanza la squadra anche in trasferta.

Una storia da scrivere - Ci sono soltanto due precedenti tra Sudtirol e Pisa allo stadio Druso di Bolzano, con una vittoria per parte. Per 115 anni, fino al 4 settembre 2022, i nerazzurri non avevano mai incrociato il Sudtirol, squadra appena promossa in Serie B. Gli altoatesini, reduci da tre giornate senza punti, si presentavano con un nuovo tecnico in panchina: Pierpaolo Bisoli, al suo esordio come allenatore della squadra.