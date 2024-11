I giovani nerazzurri under 17 battono 2-0 la Sampdoria

Pisa, 1 novembre 2024 - Lo scorso weekend, la formazione Under 17 del Pisa ha conquistato una vittoria di rilievo contro i pari età della Sampdoria, superando gli avversari con un netto 2-0. I ragazzi allenati da mister Magera hanno saputo imporre il proprio gioco sul campo, dimostrando solidità e determinazione. Le reti decisive, siglate da Landucci al 57’ e da Mainardi al 68’, hanno sancito il trionfo della squadra pisana. Le formazioni: Mister Magera ha schierato Luppichini in porta; difesa composta da Conti e Mazzantini, con Lila, sostituito all’81’ da Santi, e Foglia a completare il reparto arretrato; Bendinelli e Landucci (uscito al 61’ per far spazio a Mainardi) a centrocampo, supportati da Tuon (rimpiazzato all’81’ da Marzano); davanti, Novak, Ribechini (sostituito da Checcacci all’81’) e Barsacchi (che ha lasciato il posto a Menicucci al 72’). Allenata da mister Pedone, la formazione blucerchiata ha risposto con: Krastev in porta; Semino e Berto in difesa, con Tesoro e Diop, sostituiti rispettivamente da Lelli e Reffo al 74’; centrocampo guidato da Cernic e Valenza, poi sostituito da Zizzo al 61’; Parodi a dirigere il gioco insieme a Mezzotero e Amarandei (sostituito da Cecchi al 74’); in attacco Mirto, rimpiazzato da Svietkin al 74’. La partita. Nel primo tempo, il match è stato equilibrato, con entrambe le squadre attente a non lasciare spazi agli avversari. L'arbitro Niccolò Galligani di Pistoia non ha concesso minuti di recupero, a testimonianza di un gioco abbastanza fluido e senza grandi interruzioni. Nella ripresa, però, il Pisa ha saputo prendere il sopravvento, sfruttando le occasioni decisive. Il gol del vantaggio è arrivato al 57’ grazie a Landucci, che ha finalizzato una buona azione offensiva. Dieci minuti dopo, Mainardi, entrato dalla panchina, ha siglato la seconda rete, mettendo al sicuro il risultato e regalando ai nerazzurri una vittoria che conferma il buon momento della squadra. TABELLINO PISA-SAMPDORIA 2-0 PISA. Luppichini, Conti, Mazzantini, Lila (81′ Santi), Foglia, Bendinelli, Landucci (61′ Mainardi), Tuon (81′ Marzano), Novak, Ribechini (81′ Checcacci), Barsacchi (72′ Menicucci). A disposizione. Raigi, Miglianti, Lovo, Sogli. Allenatore Magera SAMPDORIA. Krastev, Semino, Berto (61′ Fruscione), Tesoro (74′ Lelli), Diop (74′ Reffo), Cernic, Valenza (61′ Zizzo), Parodi, Mezzotero, Amarandei (74′ Cecchi), Mirto (74′ Svietkin). A disposizione. Musio. Allenatore Pedone. Arbitro. Niccolò Galligani di Pistoia. Assistenti. Guiducci-Cucciniello. Reti. 57′ Landucci, 68′ Mainardi. Note. Recupero 0′ pt; 6′ st