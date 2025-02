I PRECEDENTI. Più equilibrio negli anni. Partita tutta da giocare

Il Pisa ospita per la tredicesima volta nella sua storia il Cittadella: il bilancio casalingo contro la compagine granata è di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Negli ultimi anni i nerazzurri sono riusciti a migliorare una tradizione che, nei confronti del club patavino, era fortemente negativa. Basti pensare che dal primo incrocio, datato 10 ottobre 1999, al ritorno in B del 2019 il Pisa era riuscito a piegare i veneti soltanto nel 2003 (in Serie C): il 2-0 finale fu siglato da Ambrosi e Capuano. Nelle altre sei partite lo score fu di 4 sconfitte e 2 pareggi.

Dalla stagione del Covid in poi invece si è verificata una perfetta alternanza di vittorie e sconfitte: ai successi del 2020 (2-0), 2022 (1-0) e 2023 (2-1), hanno fatto da contraltare le battute d’arresto del 2021 (1-4) e 2023 (1-2). Tornando alla stretta attualità, dal Veneto troveranno posto nel settore ospiti circa 140 supporter, mentre in 8.500 circa risponderanno alla chiamata della società di via Battisti. Sul campo si affrontano la seconda migliore formazione per rendimento interno e la seconda peggior difesa di tutto il torneo. Il Pisa infatti di fronte alla propria gente ha conquistato 30 punti – soltanto il Sassuolo ha fatto meglio con 31 -, il Cittadella invece ha incassato ben 36 gol. Peggio dei granata c’è soltanto il pacchetto difensivo del SudTirol, che di gol al passivo ne conta già 39. Impari anche il confronto per quel che concerne la produzione offensiva. La squadra di Pippo Inzaghi è riuscita a gonfiare 41 volte la rete avversaria, piazzandosi ancora una volta alle spalle del solo Sassuolo (sono 53 le reti neroverdi). I granata invece soffrono della cronica difficoltà a tradurre la manovra in realizzazioni: sono soltanto 19 i gol realizzati, alla pari con il Frosinone e a due lunghezze dai 21 segnati dalla Carrarese.

