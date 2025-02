I TIFOSI. Gli Ultras incitano la squadra

Una visita dagli Ultras della Curva Nord Maurizio Alberti prima della partenza per Cesena. All’Arena Garibaldi infatti un nutrito gruppo di tifosi ha accompagnato i giocatori intenti a salire sul pullman per la gara di questo pomeriggio al Manuzzi tra cori e incitamenti, per dare la carica ai giocatori. A causa delle restrizioni della tessera del tifoso infatti i supporter del tifo organizzato non saranno presenti allo stadio, così hanno fatto sentire la propria voce, mentre si recheranno in Romagna circa 250 tifosi provenienti dai gruppi che invece si sono tesserati.

Nel frattempo la febbre nerazzurra sembra avere attecchito proprio in formato trasferta. Per la gara del 9 marzo a La Spezia infatti, con tre settimane di anticipo, sono già stati riempiti tre pullman da parte del Club Autonomo e del Centro di Coordinamento. Da quanto si apprende infatti, al Pisa Store si sarebbe registrato anche un deciso aumento dei sottoscrittori della tessera del tifosi, in previsione di questo finale di stagione e molti supporter nerazzurri vogliono acquistare la tessera per raggiungere la propria squadra in trasferta con l’arrivo della bella stagione e in previsione del momento più importante del campionato.

M.B.