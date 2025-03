I tifosi pisani hanno già vinto. Lo stadio è tornato a essere pieno

Un obiettivo, forse il principale, è già stato ampiamente raggiunto da Filippo Inzaghi: fare in modo che la città si appassionasse nuovamente alla squadra. Risultato non scontato, considerato il malumore lasciato dal termine della scorsa stagione. A ora, la passione è risbocciata, ma c’è di più: il Pisa primeggia in campionato! Non parliamo di classifica (anche se pure lì, dato il secondo posto, non è che ci vada lontano), ma della percentuale di riempimento dello stadio.

La realizzazione del sogno è sempre più vicina, le due sconfitte con Sassuolo e Spezia avrebbero potuto deprimere la piazza, che invece si è strinta ancora di più. Contro il Mantova è stato registrato il secondo miglior dato della stagione per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sfide casalinghe: i 9023 presenti sono stati secondi solamente ai 9300 contro il Sassuolo. Una media, considerando le quindici partite che il Pisa ha giocato finora in casa in stagione, di 8397 tifosi presenti all’Arena. "Pochi", potreste pensare. Affatto, considerando la percentuale di riempimento. La Cetilar Arena in stagione è stata piena mediamente all’84%. Il miglior dato dell’intero campionato di Serie B. Ovviamente, questi numeri sono stati calcolati analizzando la precedente capienza, che non raggiungeva le diecimila unità, precedente quindi agli attuali lavori di ampliamento, che porteranno, in occasione della gara con la Cremonese, di superare quota 11290, con l’aggiunta di ulteriori 370 posti in Curva e 104 in gradinata. "Dobbiamo continuare ad alimentare questo entusiasmo" avevano dichiarato Calabresi e Caracciolo nel meet&greet organizzato dalla società mercoledì, in occasione del quale circa quattrocento tifosi hanno invaso il centro commerciale Pisanova.

I numeri allo stadio premiano il Pisa, mentre è curioso pensare che la prima nella vera classifica, il Sassuolo, abbia la percentuale più bassa di riempimento dell’intero campionato: il Mapei Stadium (quando giocano i neroverdi, non la Reggiana) è mediamente riempito appena al 25%. Dietro ai nerazzurri, troviamo la Carrarese, che riempie i poco più di quattromila posti dello stadio dei Marmi all’81% (dati Transfermarkt). Chiude il podio lo Spezia, che anche in questo caso al momento si trova a inseguire la società nerazzurra in classifica. Con una media spettatori di 8918 il Picco è pieno mediamente all’81%. Nella prossima partita, la squadra di Inzaghi andrà a far visita al Cosenza ultimo in classifica e reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 nel derby calabrese contro il Catanzaro. La partita è in programma al "Gigi Marulla", stadio che è riempito mediamente al 28%, con 5927 tifosi presenti.

Lorenzo Vero