I titolari Aquilani fra certezze e alternative

Per una gerarchia sempre più in definizione in questo inizio 2024, il silenzio stampa, e di conseguenza le mancate conferenze – sono già tre le settimane senza che Aquilani risponda alle domande della stampa – aumentano sempre di più i dubbi per quanto riguarda il possibile undici del Pisa. In stagione, complici squalifiche e infortuni l’allenatore non ha mai potuto schierare per due volte consecutive la stessa formazione per i nerazzurri, e contro la Sampdoria la situazione non cambierà.

L’unica certezza appare il modulo, 4-2-3-1. Per il resto, i dubbi partono dalla porta: Nicolas è rientrato dalla squalifica, ma chissà se Aquilani (squalificato) non possa decidere di dare una nuova possibilità a Loria. In difesa, al netto di sorprese Esteves dovrebbe trovare spazio dal primo minuto, magari traslato sulla destra, con Beruatto riproposto a due mesi di distanza dopo l’infortunio, titolare a sinistra. Viva l’ipotesi anche di Barbieri titolare, in una difesa che a quel punto sarebbe maggiormente votata all’attacco. Pochi dubbi sulla coppia centrale, composta da Caracciolo e Canestrelli.

Incognite tattiche anche a centrocampo. La certezza riguarda Marin, mentre il suo compagno definirà l’intenzione di come il Pisa voglia impostare la gara. Tendenzialmente, in casa è facile da pensare che possa partire dal primo minuto Miguel Veloso, per una partita votata maggiormente al controllo del gioco grazie alle qualità tecniche del portoghese, mentre se dovesse essere preferito uno tra Touré (che lunedì si è allenato a parte) e Piccinini (lo spezzone a Cosenza ha rappresentato i suoi unici minuti in questo 2024) la partita avrebbe un’impronta maggiormente dinamica.

Passando alla fase offensiva, Arena dovrebbe giocare la sua quarta gara consecutiva. Sulla trequarti, dopo il calcione subito a Cosenza Valoti non è sicuro dal posto da titolare, in ballottaggio con Torregrossa. Sulla sinistra, invece, il dubbio potrebbe essere tra Mlakar, che nell’ultima giornata ha giocato di punta, e Moreo. Se l’attacco influenzale dovesse essere ormai solo un ricordo, Nicholas Bonfanti dovrebbe ritrovare il ruolo da titolare in attacco, alla ricerca del terzo gol in altrettante gare all’Arena Garibaldi.

Lorenzo Vero