Il bollettino. In cinque col virus. Imprevisto per Lind

Due giorni di riposo per la truppa nerazzurra che oggi e domani si è concessa una pausa dopo due settimane ininterrotte di lavoro. A causa della sfida di venerdì infatti la squadra non si era concessa neanche un giorno di stop, mentre Inzaghi ha optato per il doppio riposo. Un modo anche per recuperare dopo aver superato, in emergenza, la sfida contro il Bari. Nonostante la vittoria imperiosa contro i pugliesi infatti la squadra è stata alle prese con alcuni problemi di salute. Almeno cinque giocatori erano stati colpiti da un virus, mentre Lind, come poi ha reso noto il tecnico nel finale di partita, si era anche rotto un’unghia riuscendo a fatica a mettersi le scarpette, stringendo i denti. Da domani la squadra tornerà a San Piero. Per la vendita dei biglietti per Modena-Pisa di sabato 21 bisognerà aspettare martedì o mercoledì, quando il Gos stabilirà l’eventuale profilo di rischio del match.

M.B.