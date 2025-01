Il calciomercato. Meister, il prestito è per un anno intero. Candela? Giorni di riflessione per la fascia

Accordi bretoni, stalli in laguna e voci dalla terra dei tulipani. Si divide così il calciomercato nerazzurro, entrato nel vivo della terza settimana di trattative. Si comincia da oltralpe. La società del Rennes ha fatto ieri luce sugli accordi che riguardano il prestito con diritto di riscatto del colosso di Copenaghen Henrik Meister. Il giocatore non rimarrà in prestito al Pisa per sei mesi, bensì per un intero anno, secondo il comunicato ufficiale della società transalpina, fino a gennaio 2026. Di conseguenza eventuali riscatti saranno esercitati nel corso di un altro anno fiscale, il prossimo. Come era emerso nei giorni scorsi infatti il Pisa lavorava ad un accordo di lunga durata per poter preparare l’acquisto del giocatore scommettendo in parte anche sui risultati della squadra. Meister ieri è stato anche protagonista di una storia instagram a colloquio con il connazionale Lind che ha commentato così il suo approdo in città: "C’è un’altra torre a Pisa".

Giorni di riflessione sulla fascia con la trattativa per Antonio Candela del Venezia che, al momento, risulta bloccata, anche se non è saltata. Lo stallo ha arenato per il momento la situazione, ma Candela non rientra nei piani di Di Francesco e resta sui piedi di partenza col Pisa che si è preso qualche giorno per riflettere. Se non sarà il Pisa potrebbe essere la Cremonese o il Basilea ad accaparrarsi il giocatore. Nella settimana scorsa i nerazzurri avevano ottenuto il sì dal giocatore, ma l’obbligo di riscatto imposto dal Venezia ha bloccato la situazione. Ecco perché i nerazzurri restano forti sia su Luca Zanimacchia (nella foto) e Leonardo Sernicola della Cremonese, anche se i grigiorossi non vogliono dar via quest’ultimo.

E poi c’è Tyrique Mercera. Dall’Olanda spuntano nuovi dettagli riguardo la trattativa tra il Pisa e il Cambuur per il 21enne, originario di Curacao. Il jolly di fascia infatti è stato al centro del podcast Hertenkamp della testata Leeuwarder Courant, la più antica d’Olanda, nonché la prima ad aver rilanciato la notizia di un interessamento del Pisa per il giocatore. Per la stampa olandese il possibile trasferimento rappresenta una grande opportunità per Mercera e stimano la possibile cessione tra i 300mila e i 600mila euro, un valore significativo per il Cambuur, che potrebbe utilizzare questi fondi per garantire liquidità o per investire in altri giocatori. Tuttavia, il club si trova davanti a un dilemma: vendere Mercera ora significherebbe perdere un giovane promettente proprio mentre la squadra cerca di competere per i playoff per la promozione in Eredivisie.

In uscita quasi tutto fatto per Mlakar all’Hajduk Spalato, mentre ancora in cerca di sistemazione Vignato e Jevsenak.

