Il diesse Vaira firma un biennale fino al 2026. E per l’attacco spunta anche il giovane Buso

La nuova triade può ora cominciare a lavorare. O meglio, già da qualche giorno il cerchio si era ristretto e i protagonisti Davide Vaira, il cui accordo con la società era arrivato già nel weekend, e Pippo Inzaghi, già noto da quasi due settimane, sono pronti. Adesso è arrivato il tempo degli annunci in serie. Nelle prossime ore infatti arriverà l’ufficialità prima per il nuovo direttore Vaira, poi per il nuovo allenatore Pippo Inzaghi. Entrambi, stando a quanto appreso dalla redazione, firmano un biennale fino al giugno 2026. L’attesa degli ultimi giorni, che perdurerà fino alle prossime ore, nonostante gli accordi con la società nerazzurra, dipendeva dalla risoluzione contrattuale del diesse col Modena. Proprio nelle scorse ore infatti Vaira e i canarini si sono accordati per liberare il contratto, dopo l’esonero, e il direttore è ora pronto per essere ufficializzato. Diverso invece il caso di Inzaghi che, nei mesi scorsi, rifiutò di tornare alla Salernitana, dopo essere stato precedentemente esonerato. Così facendo Inzaghi era già libero di firmare con chiunque da tempo, ma la società nerazzurra ha preferito fare le cose con un certo criterio gerarchico, annunciando prima il direttore sportivo e poi l’allenatore.

Il Pisa intanto dovrà affrontare un altro tema, quello dei portieri, tra le numerose situazioni da affrontare. A contratto la società nerazzurra a giugno 2025 avrà quattro portieri: Nicolas, Alessandro Livieri, Leonardo Loria e Johan Guadagno. I primi tre sono tutti over, troppi per una rosa che dovrà avere al massimo 18 elementi sopra i 23 anni. Tutti e quattro gli estremi difensori invece andranno in scadenza. Molto probabile il rinnovo di Guadagno che potrebbe nuovamente finire in prestito al Latina. Rinnovo in vista o cessione onerosa per Leonardo Loria, sul quale il Pisa ora potrebbe scommettere. Il giocatore è infatti a una svolta. Dare seguito all’investimento fatto di 2,1 milioni di euro dallo Sporting Club per l’acquisto del giocatore dalla Juventus dandogli responsabilità oppure cessione. Occorrerà fare delle scelte, anche sulla permanenza di Nicolas, che andrà in scadenza al termine di questa stagione. Da capire invece la situazione di Alessandro Livieri. Il giocatore ha giocato l’ultimo campionato in prestito prima al Catania, poi alla Cremonese, disputando cinque presenze. Una situazione non facile da dipanare che potrebbe però portare a un risultato scontato, ovvero novità in vista tra i pali della porta nerazzurra. Pisa interessato anche all’attaccante Nicolò Buso, 24 anni, del Lecco: fatto 9 gol in 34 presenze in questo campionato.