Il difensore-goleador scherza sui social insieme ai compagni di squadra. Caracciolo: "Quando mi ricapita?»

Non poteva essere migliore l’umore con il quale il Pisa si appresta a iniziare la settimana che porterà alla sfida alla capolista Parma, in programma allo stadio "Tardini" sabato alle 14. Dopo la classifica domenica di riposo, i nerazzurri torneranno oggi ad allenarsi sul prato del "Cetilar" di San Piero a Grado. La vittoria contro la Sampdoria – la prima in casa dell’anno, dopo un pareggio e una sconfitta – ha portato grande gioia e alcun strascico tra le file del Pisa. Clima disteso, come dimostrato dai messaggi pubblicati dai giocatori sui social: Caracciolo in un post su Instagram ha scritto "Quando mi ricapita?" riferendosi al gol segnato, seguito dalle risposte di vari compagni, come Canestrelli, che ironicamente ha commentato, scherzando con Masucci: "Unghiala", oppure Beruatto: "Mostro!".

L’andamento della gara ha permesso ad Aquilani (che a Parma rientrerà dalla squalifica, così come Calabresi), di risparmiare Valoti, dopo una settimana di allenamenti non condotta al meglio in seguito a una botta accusata a Cosenza, e concedere altri minutaggi a giocatori che ultimamente avevano giocato poco (Piccinini) o nulla (Leverbe). Proprio questi due, gli unici diffidati in rosa, non hanno rimediato l’ammonizione, così i nerazzurri a Parma si presenteranno senza squalificati. Umore positivo dettato anche dai risultati della giornata, estremamente positivi per il Pisa.

Tutte le squadre dietro in classifica hanno perso, eccezion fatta per il pareggio per 1-1 tra Ternana e Spezia, portando a otto punti il divario dalla zona playoff. Anche per quanto riguarda le posizioni davanti i nerazzurri possono sorridere: il Brescia di Maran ha perso contro il Como, mentre il pareggio del Cosenza ha permesso al Pisa (e al Bari, vincente contro il Lecco alla prima di Iachini) di superare i calabresi in classifica, stanziando a quota 30 assieme ai pugliesi e alla Reggiana, che ha bloccato la Cremonese. Appare in caduta libera il Cittadella, alla quarta sconfitta consecutiva, mentre il pareggio del Modena ha portato la zona playoff distante appena tre punti per il Pisa.

Lorenzo Vero