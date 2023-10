Il direttore di gara. Arbitra Ghersini fischietto di Genova

Dirige Davide Ghersini: con il fischietto genovese i nerazzurri hanno un conto in perfetta parità, fatto di 3 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. In questa stagione l’arbitro ligure ha diretto la sfida di Coppa Italia in casa del Frosinone (1-0), mentre in campionato l’ultimo incrocio risale al 12 febbraio 2022 (0-0 in casa con la Ternana). Gli assistenti sono Christian Rossi di La Spezia e Marco Belsanti di Bari. Al Var Matteo Gariglio coadiuvato da Lorenzo Maggioni di Lecco.