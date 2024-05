Il direttore generale Giovanni Corrado. "Knaster ha voglia di rilanciare»

Il futuro del Pisa è già delineato, almeno per quanto riguarda la proprietà e gli alti dirigenti del sodalizio nerazzurro, mentre restano ancora dei nodi da sciogliere sul direttore sportivo e l’allenatore. E’ quanto confermato dall’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Corrado, ai microfoni di 50 Canale, nel finale di Pisa-Sud Tirol: "Ho ancora un anno di contratto e dovrei rimanere nel ruolo che occupo. Knaster ha voglia di proseguire e vuole rilanciare, ci siamo posti tutti degli obiettivi per fare sempre meglio, logico che non si può essere soddisfatti di un dodicesimo posto, ma il nostro è un progetto che ha previsto investimenti per un percorso di lungo periodo. Non a caso il minutaggio di giovani italiani e stranieri è stato il più alto di sempre per noi. Certo, se bastasse per avere risultati sarebbe tutto più semplice".

C’è però qualcosa che manca per riuscire a fare il salto di qualità e Giovanni Corrado lo individua nelle strutture: "A Pisa per lottare per i primi tre posti, più che aspetti di squadra o allenatore, mancano le strutture - conferma Corrado -. Ci stiamo lavorando, ma il nostro obiettivo ultimo a lungo termine è arrivare in Serie A con tranquillità, con le strutture, altrimenti non si è destinati a rimanerci". Tra i nodi da sciogliere quello relativo a Stefano Stefanelli: "Mi auguro che Stefanelli possa restare, si è dimostrato un grande professionista di qualità - chiosa il direttore generale nerazzurro -. Non è un segreto che siano arrivate determinate chiamate, se le merita. Credo lui sia in primis in grande difficoltà perché ci siamo trovati bene a lavorare insieme. Il suo percorso a Pisa continuerebbe se non ci fossero offerte irrinunciabili. Nei prossimi giorni ne ragioneremo. Se il suo futuro non sarà con noi gli augureremo il meglio". Diverso invece il discorso relativo ad Aquilani: "Ha un altro anno di contratto, ma diversamente da Stefanelli, per il quale sappiamo da tempo di un interessamento da parte di altre società, con lui invece non abbiamo mai parlato della Fiorentina - ammette Corrado -. Sarà qualcosa che faremo alla fine della stagione, per adesso so soltanto quello che ho letto sui giornali".

Michele Bufalino