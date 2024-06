Il mondo dei tifosi. Parco di Mau, emozioni e successo

Tante emozioni e un bagaglio di ricordi da portarsi dietro e da trasformare in stimolo per i prossimi progetti. A conclusione della bella esperienza del 1° giugno al "Parco di Mau, il Parco di tutti", le associazioni e la Curva Nord "Maurizio Alberti" desiderano ringraziare prima di tutto le centinaia di persone intervenute durante la festa: famiglie, ragazzi, tifosi, numeri altissimi per una partecipazione attenta che ha dato un senso a quanto messo in campo. Il ringraziamento da parte degli organizzatori è d’obbligo anche per chi ha dato una mano: Tirreno Games (Tirreno caffè) che ha donato i caffè, il gelato di Toto (Cristiano Scarpellini) per il gelato, il Pisa Sporting Club per i premi messi in palio per la lotteria, e poi il "gruppo degli animatori del Bagno Siria" con truccabimbi, il mago dei palloncini, le maschere e molte altre sorprese per i più piccoli. Anche Ridolina e i clown non sono mancati e con la loro simpatia hanno intrattenuto grandi e piccini con diversi spettacoli e, da ultimo ma non per importanza, la "marching band" La Sbandata che ha fatto ballare e saltare tutti. "Siamo orgogliosi di quanto organizzato e della risposta" commentano i gruppi organizzati della Curva Nord.

"Adesso ci aspetta un’estate di riposo per quanto riguarda le manifestazioni congiunte ma non si ferma il nostro lavoro, in sinergia con l’ente comunale, per definire al meglio il progetto del secondo lotto. Che consentirà di aumentare la voglia di inclusione e di stare insieme che si è rafforzata sabato al Parco. Grazie a tutti". Dopo l’inaugurazione della prima porzione dell’area pubblica intitolata al tifoso nerazzurro scomparso nel febbraio del 1999 in seguito al malore accusato sugli spalti del "Picco" di La Spezia – avvenuta nel gennaio del 2019 -, l’obiettivo della Curva Nord e delle associazioni aderenti al progetto si è focalizzato sull’ampliamento del parco e la realizzazione del secondo lotto. Ovviamente nel rispetto del concetto della piena inclusione di tutti i frequentatori dell’area verde. Il prossimo appuntamento interamente organizzato e gestito dagli ultras nerazzurri sarà invece la 23° edizione del "Mau Ovunque", il tradizionale evento dedicato a Maurizio Alberti che chiude virtualmente l’anno sportivo, in programma l’8 e 9 giugno nell’impianto del Pisa Ovest in via Livornese.

M.A.