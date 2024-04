Il notizario, anche Hermannsson costretto ad alzare bandiera bianca. Torregrossa verso il recupero. Stop per Veloso

La settimana di lavori dei nerazzurri è iniziata in realtà senza sosta alcuna. Venerdì sera infatti, alle 20.30, si tornerà in campo per l’anticipo della trentacinquesima giornata di campionato. La sfida al Catanzaro impone quindi un giorno in meno di preparazione in calendario rispetto al solito. Rinunciando al giorno di riposo la domenica è stata incentrata principalmente al defaticamento per chi era sceso in campo contro il Bari, mentre ieri a tutti gli effetti lo staff medico ha fatto il punto della situazione, specialmente sugli ultimi infortunati. Per quanto riguarda Hjortur Hermansson e Miguel Veloso (foto), è ormai confermata la loro assenza per venerdì sera. L’islandese infatti ha un problema all’adduttore, mentre Miguel Veloso al flessore. Si teme uno stiramento di cui andrà valutata l’entità nei prossimi giorni, ma nel frattempo per entrambi sono stati calendarizzati alcuni appuntamenti per accertamenti.

Notizie positive invece per Ernesto Torregrossa. Il giocatore ieri e domenica ha svolto attività a parte, specialmente in palestra, ma già da oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Aquilani e lo staff tecnico e medico hanno come obiettivo quello di portarlo in panchina proprio contro il Catanzaro. Alla fine, per quanto riguarda il numero 10, si è trattato semplicemente di una lieve contrattura muscolare che lo ha tenuto lontano dal gruppo per circa una settimana di lavoro. Tutto bene invece per Lisandru Tramoni e Arturo Calabresi. Entrambi sono regolarmente in gruppo. Il corso, naturalizzato italiano, non era stato portato in Puglia per scelta tecnica, mentre in difensore era uscito anzitempo dal campo solo per crampi e punta a un posto da titolare per la prossima sfida casalinga. Intanto la società ha reso anche noto il programma di lavoro dei prossimi giorni, che si dividerà equamente tra il centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado e l’Arena Garibaldi. Oggi pomeriggio infatti il gruppo, dopo due giorni a San Piero, si trasferirà all’Arena Garibaldi, mentre mercoledì pomeriggio tornerà nuovamente al centro Cetilar. Giovedì mattina invece la squadra sarà al lavoro nuovamente all’Arena, dove tornerà una terza volta in occasione della rifinitura di venerdì. Non sono previste infine amichevoli infrasettimanali per la truppa nerazzurra.

Michele Bufalino