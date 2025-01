IL NOTIZIARIO. Morutan in crescita. È pronto all’esordio

Sudore, concentrazione e voglia di rimettersi in gioco: la truppa nerazzurra guidata da Pippo Inzaghi sta alzando progressivamente i giri del motore in vista della ripresa del campionato cadetto. Ieri Marin e compagni hanno sostenuto una doppia seduta sui campi di San Piero a Grado, che li ospiteranno fino a domenica 12 gennaio. Il programma, dal pomeriggio di oggi, prevede un singolo allenamento giornaliero: giovedì, venerdì, sabato e domenica i nerazzurri proseguiranno la preparazione la mattina fino alla rifinitura prepartita di lunedì prossimo. L’intero gruppo è a disposizione del tecnico nativo di Piacenza: l’osservato speciale – inevitabilmente - continua a essere Olimpiu Morutan. La condizione del folletto romeno migliora di giorno in giorno e chissà che tra cinque giorni non possa scattare il momento del suo (secondo) esordio in nerazzurro.

Anche la Carrarese ieri è tornata a lavorare sul rettangolo verde sotto lo sguardo attento dell’allenatore Antonio Calabro. Ha lasciato il gruppo giallazzurro l’attaccante campano Giuseppe Panico, tra i maggiori protagonisti della promozione centrata nella scorsa stagione: per lui si è concretizzata la cessione a titolo definitivo all’Avellino, in Serie C. Contestualmente la dirigenza apuana sta definendo la strategia per portare a Carrara almeno un’altra punta: sul taccuino ci sono i nomi di Estanis Pedrola (in uscita dalla Sampdoria) e Antonio Raimondo (al Venezia, di proprietà del Bologna). Oggi pomeriggio scatterà la prevendita anche per i tifosi carrarini: i residenti in provincia potranno acquistare il tagliando esclusivamente per il settore di Curva Sud. M.A.