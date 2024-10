Il Pisa di Inzaghi con mezzo piede nei playoff. È una fuga a tre insieme a Spezia e Sassuolo

di Michele Bufalino

PISA

La nona giornata di campionato ha detto tantissimo e il Pisa, con Spezia e Sassuolo, hanno dato un grosso segnale alla classifica vincendo tutte in trasferta. Si è venuto così a creare un divario importante tra i nerazzurri (primi a 22 punti), liguri (secondi a 19) e i neroverdi (terzi a 18). Il Pisa ha ben 8 punti di vantaggio sul quarto posto, 10 sulla settima piazza e 11 sulle posizioni immediatamente successive alla nona. Di fatto la squadra di Inzaghi ha già un mezzo piede nei playoff, costringendo altre formazioni a inseguire. Domenica sarà Frosinone-Pisa con i primi, retrocessi dalla Serie A, che rischiano di cadere e si trovano, a sorpresa, all’ultimo posto, con 16 punti di svantaggio rispetto ai nerazzurri. Un’analisi degli ultimi 20 campionati di Serie B, dopo 9 giornate, offre interessanti indicazioni sul potenziale futuro delle squadre in corsa. Il campione analizzato include le stagioni sia a 22 che 20 squadre e fornisce una visione complessiva delle probabilità di promozione in Serie A e delle partecipazioni ai playoff o retrocessione in Serie B. Dai dati emerge che la percentuale di promozione in Serie A per le squadre in cima dopo nove turni si attesta intorno al 55%, mentre il 45% delle squadre, pur avendo avuto un buon inizio, finisce per restare in Serie B, partecipando ai playoff o chiudendo la stagione comunque nelle prime posizioni. Il 75% delle squadre che si trovano al primo posto dopo 9 turni, alla fine festeggiano la Serie A o vanno ai playoff e solo in tre casi (il 15%) c’è chi non è riuscito ad andare ai playoff. Si tratta del Frosinone 2019-20, che concluse sedicesimo, del Lanciano 2013-14, che concluse decimo e della Ternana 2022-23, che chiuse quattordicesima. Un dato, tutto negativo, riguarda il Pisa. Negli ultimi 20 anni è l’unica squadra ad esser stata in testa due volte dopo 9 turni (2007 e 2021) non riuscendo poi a fine campionato ad andare in Serie A. In quelle due occasioni la squadra allenata da Ventura terminò al sesto posto con 60 punti, quella di D’Angelo terza con 67. I nerazzurri sono anche l’unica formazione, negli ultimi anni, ad aver vinto il titolo di campione d’inverno, senza poi tradurlo in una promozione. In ogni caso il Pisa, negli ultimi 20 anni, è la terza squadra ad aver fatto meglio dopo 9 turni con 22 punti. Solo il Torino (2011-12) con 23 punti e il Sassuolo (2012-13) con 25 hanno fatto meglio dei nerazzurri, concludendo poi il campionato in carrozza con 83 e 85 punti, festeggiando la Serie A. Si tratta anche della migliore partenza di sempre per lo stesso tecnico nerazzurro in cadetteria che ha già fatto meglio di sé stesso quando allenava il Benevento. Non sarà una regola, ma i numeri parlano chiaro e ora il Pisa è tra le favorite alla promozione in Serie A.