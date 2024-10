Il Pisa si gode la vetta e pensa già a Frosinone

Pisa, 20 ottobre 2024 - Continua la marcia trionfale del Pisa di Filippo Inzaghi, che con una vittoria per 2-1 in rimonta contro il Sudtirol si conferma al comando della Serie B con 22 punti in 9 partite. I nerazzurri ottengono così la settima vittoria stagionale, consolidando ulteriormente la loro posizione in vetta alla classifica. Così la testa va già alla impegnativa trasferta di Frosinone di domenica prossima, 27 ottobre. La sfida di Bolzano ha visto i padroni di casa partire con un buon piglio, ma la qualità del Pisa ha finito per prevalere, nonostante un primo tempo difficile. Il Sudtirol ha cercato di imporre il proprio gioco nei primi minuti, conquistando alcuni calci d'angolo e mettendo in difficoltà la difesa ospite. Al 12′, è stato Arrigoni ad avvicinarsi al vantaggio per i biancorossi con una conclusione dalla distanza, ma è stato al 29′ che il Sudtirol ha sbloccato il risultato grazie a un’azione orchestrata da un lungo lancio per il capitano Tait, che con freddezza ha superato Semper. Il Pisa non ha tardato a reagire. Al 38′, dopo una bella combinazione tra Hojholt e Lind, l’attaccante danese ha trovato il gol del pareggio con un inserimento perfetto, riequilibrando il match prima dell’intervallo. Poco dopo, un gol di Masiello è stato annullato per fuorigioco, lasciando il punteggio sull'1-1 alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, Inzaghi ha operato subito un cambio inserendo Marin per dare maggiore dinamismo al centrocampo, ma l’episodio decisivo è arrivato al 57′, quando Ceppitelli ha steso Moreo in area, regalando un rigore ai nerazzurri. Arena si è presentato sul dischetto e non ha fallito, spiazzando Poluzzi e portando in vantaggio il Pisa. Dopo il gol del sorpasso, il Pisa ha gestito la gara senza rischiare troppo, nonostante un’occasione clamorosa all’82′ con Tramoni, subentrato a Arena, che ha sprecato un ottimo contropiede innescato da Moreo e rifinito da Bonfanti, mandando il pallone sopra la traversa. Nel finale, è stato Semper a blindare il risultato con una parata decisiva su Merkaj, impedendo al Sudtirol di agguantare il pareggio. Con questa vittoria, il Pisa si conferma la squadra da battere in questo inizio di stagione, mostrando carattere e solidità in un campo ostico come quello del Sudtirol. La squadra di Inzaghi ha saputo reagire allo svantaggio iniziale e, grazie alla precisione di Arena e Lind, ha portato a casa tre punti fondamentali per continuare il sogno della promozione. TABELLINO SUDTIROL-PISA Sudtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Ceppitelli, Giorgini; Molina (78′ Crespi), Arrigoni, Praszelik (66′ Martini), Rover (78′ Zedadka); Tait, Casiraghi (66′ Merkaj), Odogwu. A disp.: Drago, Pietrangeli, S. Davi, Kopler, Vimercati, Mallamo. All.: Valente. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (46′ Marin), Hojholt, Beruatto; Moreo (86′ Mlakar), Arena (75′ Tramoni); Lind (75′ N. Bonfanti). A disp.: Nicolas, Loria, Angori, Mlakar, Vignato, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, G. Bonfanti. All.: Inzaghi. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Reti: 29′ Tait, 38′ Lind, 59′ Arena (Rig.) Ammoniti: Masiello, Marin, Tourè Note: Totale spettatori: 4.099. Recupero 5′ pt, 5′ st Michele Bufalino