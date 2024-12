Il riposo dei guerrieri. Il 5 gennaio al via gli allenamenti

Mai riposo fu più meritato di quello concesso da Pippo Inzaghi ai suoi calciatori, protagonisti di una prima parte di stagione semplicemente eccezionale. I 43 punti conquistati nelle prime 20 gare di campionato, dalle nostre latitudini, rappresentano un record mai raggiunto prima: merito di un amalgama perfetto raggiunto tra staff tecnico e spogliatoio, di uno spirito di resilienza fuori del comune (sfidiamo chiunque a reagire come ha fatto il gruppo nerazzurro di fronte ai due gravissimi infortuni capitati nel giro delle prime quattro settimane della stagione) e di una cifra tecnica che si è imposta in modo prorompente sul resto della concorrenza. Marin e compagni hanno di fronte a sé diversi giorni da trascorrere con le rispettive famiglie, nei quali recuperare le energie fisiche e ricaricare le batterie mentali in vista di una seconda parte di campionato nella quale, nessuno si nasconde più, l’obiettivo sarà tradurre in realtà quella che fino a qualche mese fa appariva come un’illusione. Capitan Caracciolo potrà così smaltire i postumi dell’attacco influenzale accusato a poche ore dal fischio d’inizio della gara con la Samp e Arturo Calabresi avrà modo di lasciar riposare il flessore della coscia destra, vittima di una contrattura che lo ha costretto a lasciare il campo di "Marassi" nel finale. Ma soprattutto Olimpiu Morutan potrà mettere altra benzina nelle gambe e presentarsi alla ripresa del torneo, lunedì 13 gennaio contro la Carrarese, come il primo acquisto della sessione invernale del mercato. Gli allenamenti dei nerazzurri ripartiranno domenica 5 gennaio e si svilupperanno lungo l’intera settimana successiva.

M.A.