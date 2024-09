Il vescovo Bellandi "I pisani non li digerisco"

di Michele Bufalino

PISA

Scaramucce e polemiche tra Salerno e Pisa, perché una battuta, quasi innocente e senza malizia, pronunciata dal vescovo della città campana è diventata un piccolo caso. La società granata infatti era ospite della ‘messa degli sportivi’, un appuntamento che si svolge annualmente nella settimana che precede il patrono della città, San Matteo. In quell’occasione l’arcivescovo Andrea Bellandi ha parlato della partita tra le due squadre che si svolgerà domani alle 15, dopo aver ricevuto una maglietta personalizzata dalla società granata. "Sono un tifoso della Fiorentina e i pisani non li digerisco tanto - è stata la battuta del vescovo Bellandi -. Ormai però sono diventato un tifoso della Salernitana e domenica sarò presente all’Arechi", ha dichiarato, confermando la sua presenza sugli spalti.

Andrea Bellandi infatti, è un verace tifoso della squadra viola, ma quando la Salernitana ha affrontato in A o in B le squadre toscane, il vescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha sempre cercato di seguire il match in presenza, conciliando quando possibile i propri impegni. Così sarà anche domani, anche se le sue parole, dette nel corso dell’omelia, hanno generato un vero e proprio dibattito tra il pubblico, specialmente nei social. Infatti nei gruppi social dei tifosi nerazzurri, ma anche sotto le pagine dei media di Salerno che hanno condiviso le dichiarazioni, il fatto ha generato diverse reazioni, quasi da ‘confessionale’, per usare un eufemismo. Arrivati al momento delle offerte, nel corso della messa degli sportivi infine, la Salernitana ha consegnato una maglia personalizzata con il numero uno firmato all’arcivescovo. A consegnarla è stato un altro grande ex della partita. Si tratta di Gianluca Petrachi, oggi direttore sportivo della Salernitana, ma in passato ex diesse della società nerazzurra ai tempi della presidenza Covarelli. Assieme alla delegazione della Salernitana infine c’erano anche numerose istituzioni locali del territorio di Salerno, coordinati dal delegato provinciale Coni, Paola Berardino. Venendo alla parte sportiva, oggi il tecnico della squadra granata Martusciello scioglierà le riserve sul match e sulla formazione. Tra i favoriti per partire titolare c’è anche l’ex Ernesto Torregrossa, che si è allenato con grande intensità per non lasciarsi scappare l’occasione di giocare contro il Pisa e potrebbe soffiare il posto al collega di reparto Simy. Sarà anche la sua partita, dopo un addio amaro ai nerazzurri questa estate, salutando sul gong dopo un’intera estate fuori rosa.