In vendita i tagliandi per Cremonese-Pisa

Pisa, 28 ottobre 2024 - La Società Us Cremonese informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cremonese-Pisa, in programma allo Stadio “Zini” domenica 3 novembre (ore 15.00).

I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche online seguendo il link https://sport.ticketone.it

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato, senza alcuna restrizione, il settore ospiti denominato “Curva Nord" con una capienza pari a 2.425 tifosi. I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti: INTERO: € 15,00 + commissioni società emittente GIOVANE: € 10,00 (riservata a RAGAZZI dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni NON COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA) JUNIOR: € 5,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.00 di sabato 2 novembre 2024.

CAMBIO UTILIZZATORE. Per il settore ospiti non è consentito il cambio nominativo. La Società US Cremonese ricorda inoltre che per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di: biglietto per la partita (anche su supporto elettronico); documento di identità in corso di validità; La società raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.