Incontro tra Knaster e Inzaghi a Forte dei Marmi

Pisa, 4 giugno 2024 - Super Pippo Inzaghi potrebbe essere il prossimo allenatore del Pisa Sporting Club. Il patron nerazzurro infatti ha incontrato il tecnico ed ex campione del Mondo a Forte dei Marmi per discutere dell'opportunità di farlo diventare il prossimo allenatore nerazzurro. Svolta in vista sulla panchina? INZAGHI-AQUILANI - Come noto infatti il Pisa potrebbe cambiare. Tecnicamente Alberto Aquilani ha ancora un anno di contratto e, sfumata la Fiorentina, che ha scelto Palladino, così come il Sassuolo che ha scelto Grosso, non è chiaro quale sarà il futuro del tecnico, sempre più in bilico. La società infatti, come ampiamente noto nelle scorse settimane, non è soddisfatta dei risultati e della gestione dell'allenatore nel corso della stagione e, già dai sondaggi per Paolo Zanetti (che non sarebbe tramontata come ipotesi) è apparsa sempre più ovvia una possibile separazione dall'ex tecnico della Fiorentina Primavera. Ora che Knaster è stato 'spottato' con Inzaghi nella città toscana però, sembra vicino l'annuncio della separazione da Aquilani, per la quale mancherebbe solo l'ufficialità, così come per l'addio di Stefanelli, già noto da molto più tempo. I prossimi giorni saranno decisivi per costruire la nuova stagione. Inzaghi intanto non sembra andare nella direzione del Verona. L’interessamento del Pisa infatti appare molto più concreto di quello dei gialloblù, dopo che nell’estate 2022 la società fu vicina a tesserarlo, virando poi su Maran. Michele Bufalino