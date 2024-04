Infortunio. Marin si è fermato in tempo. Condizioni buone

Tutto lascia pensare che Marin sia stato bravo a fermarsi in tempo. Il fastidio al polpaccio avvertito subito dopo la sfrenata esultanza dopo il gol del pareggio contro il Catanzaro, hanno portato il centrocampista rumeno a optare immediatamente per la sostituzione. Scelta che, a posteriori, si è rivelata saggia. Non sembrano preoccupare le sue condizioni in vista della partita di mercoledì contro la Cremonese (che nell’ultimo turno ha perso a Venezia). Un "indurimento", così lo stesso Marin ha definito ciò che ha avvertito nell’intervista al termine della partita, su un fastidio accusato in principio giovedì, nel corso della rifinitura. Nessun segno di zoppicamento per il centrocampista, che quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Aquilani in vista della sfida dello "Zini". Un bel sospiro di sollievo per la formazione nerazzurra, considerando l’importanza cruciale del centrocampista nell’economia della partita pensando l’intensità che pone sempre in campo. Nello stesso reparto, Miguel Veloso, dopo aver saltato la sfida contro il Catanzaro, potrebbe non essere recuperato in tempo. Intanto, il Pisa subito ieri è tornato in campo. Nessun giorno di riposo così per i ragazzi di Aquilani, che al "Cetilar" di San Piero a Grado hanno iniziato a preparare la sfida contro i grigiorossi. Una seduta di allenamento defaticante per coloro i quali sono scesi in campo nell’anticipo di venerdì. Per il resto della squadra, seduta normale di allenamento. Allenamenti mattutini che si ripeteranno anche nella giornata di oggi, lunedì e martedì, prima della partenza verso la Lombardia.

Lorenzo Vero