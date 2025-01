Infrastrutture. Lavori di adeguamento dell’Arena Garibaldi. Il Comune rimborsa 300mila euro al Pisa

Il Comune rimborserà il Pisa di oltre 300 mila euro. Lo stabilisce un accordo transattivo stipulato tra l’amministrazione comunale e il club nerazzurro appena pubblicato sull’albo pretorio. Il Comune verserà i soldi nelle casse della società non appena questa recapiterà agli uffici comunali una regolare fattura. La vicenda riguarda una serie di interventi necessari all’adeguamento dell’Arena alle norme federali ed eseguiti dal Pisa Sporting club. Il club aveva chiesto con due distinte pec il ristoro delle somme spese per i lavoro nel periodo di vigenza della convenzione e per le ulteriori spese relative al parziale utilizzo dell’impianto comunale. La prima per 348.126 euro e la seconda di 294 mila "come risarcimento per il mancato utilizzo della gradinata laterale durante il campionato di serie B".

E’ stato un parere dell’avvocatura civica a suggerire l’accordo transattivo per "scongiurare un eventuale contenzioso" con la società calcistica pur precisando tuttavia che anziché il pagamento del 100% delle somme richieste dal club sarebbe stato "consono poter riconoscere un importo complessivo forfettario del 30% della richiesta di risarcimento a titolo di perdita di chance per i mancati introiti derivanti dal parziale utilizzo della gradinata dello stadio". Nel dettaglio, quindi il Comune riconosce al club il ristoro dei lavori di manutenzione straordinaria dal 2019 al 2022 "per 74 mila euro più Iva al 10%; dispositivo smart gate per 15.800 euro più Iva al 22%, tornelli (23.100 più Iva al 22%), servizi igienici settori gradinata curva Nord luglio/agosto 2023 (47.961 oltre Iva al 10%), sostituzione linee adduzione acqua calda sanitaria (12.700 oltre Iva al 10%), lavori di Installazione nuovo sistema di videosorveglianza Gos (3040 euro più Iva al 10%) e nuovo Dvr per registrazione immagini sala Gos più monitor (10.030 euro più Iva al 10%)".

Inoltre il Comune "riconosce al Pisa una riduzione del canone di concessione quantificato in relazione alle spese dalla medesima evidenziate e legate al parziale utilizzo dell’impianto comunale per il periodo di vigenza della convenzione 2025 81 mila euro così dettagliati (28 mila a titolo di riduzione del canone per gli affitti relativi a un locale di lavanderia esterno allo stadio fino a tutto il 2024 e 53 mila a titolo di riduzione del canone per locazione di containers uso magazzini in relazione al mancato utilizzo di parte del magazzino dell’impianto)". Infine, per la riduzione dei posti disponibili in gradinata l’amministrazione verserà nelle casse del 94.118,75 euro pari al 32% della richiesta risarcitoria avanzata dai nerazzurri.

Gab. Mas.