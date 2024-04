"Inter, preparativi intensi per affrontare il San Nicola di Bari: sfida cruciale in vista"

Dopo la domenica di riposo, riparte l’attività dei nerazzurri al "Cetilar" di San Piero a Grado, per preparare la partita di sabato alle 14:00 del San Nicola di Bari. Partita complessa, con i biancorossi in una situazione critica di classifica, entrati in zona playout e con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e che sarà condizionata molto probabilmente dal grande caldo. Le alte temperature si sono avvertite anche sabato all’Arena, che hanno incrementato la stanchezza dei protagonisti. Su tutti, Calabresi, costretto al cambio. Nessun problema però per il numero 33, che dopo la partita ha tranquillizzato riguardo la sua situazione: "Credo sia stato solo un forte crampo". Anche Beruatto ha avvertito dei crampi, ma ha terminato la partita. Terminata intanto l’emergenza proprio in difesa, con Canestrelli, Caracciolo e Leverbe che rientrato dalla squalifica, mentre contro la FeralpiSalò nessun giocatore diffidato (Calabresi, Piccinini, Veloso) è stato ammonito. Rosa al totale completo, eccezion fatta per Barberis, per Aquilani, che potrà così scegliere tra varie opzioni, considerando anche l’oramai disponibilità di Matteo Tramoni (rimasto in panchina nell’ultima partita) di vestire nuovamente una maglia da titolare, e l’ottimo stato di forma di vari giocatori come Valoti, arrivato in doppia cifra. Grande stato di salute per la squadra nerazzurra al momento e adesso, con tre vittorie consecutive all’Arena Garibaldi, il lavoro sarà volto a tornare a conquistare i tre punti in trasferta, che oramai mancano, dopo due sconfitte consecutive.

Lorenzo Vero