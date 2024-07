Inzaghi adesso è ufficiale, ecco il suo staff. D’Angelo (Maurizio) è l’allenatore in seconda

L’Inzaghi-Day è arrivato. Ieri infatti il Pisa Sporting Club ha ufficializzato il suo nuovo allenatore che rileva Aquilani sulla panchina nerazzurra. Filippo Inzaghi infatti è stato annunciato dalla società, pur non trovandosi effettivamente in città. L’allenatore sarà in città lunedì 8 luglio per iniziare effettivamente il suo lavoro, quando saranno previsti anche i rientri dei calciatori. Inzaghi non sarà solo in questa avventura che lo vedrà allenare il Pisa fino al 30 giugno 2026. L’ex Campione d’Europa, dopo le esperienze con Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, Reggina e, nella passata stagione Salernitana, sarà affiancato da Luca Alimonta (Preparatore Atletico), Daniele Cominotti (Preparatore Atletico) e Simone Baggio (Collaboratore Tecnico) e da... Maurizio D’Angelo (Allenatore in seconda), noto principalmente per essere stato storico difensore del Chievo dei miracoli.

La nuova avventura inizierà direttamente al raduno della prossima settimana che anticiperà i test atletici del San Rossore Sport Village e la conseguente partenza per Bormio del 14 luglio. Ma come sarà la creatura di Inzaghi? Il modulo dell’ex campione del Mondo è sempre stato il 4-3-3 ad eccezione della Reggina con la quale ha giocato con il 3-5-2. Una filosofia basata su esterni difensivi d’attacco, ma anche con centrocampisti che, sovente, possono inserirsi, oltre ad avere una buona visione di gioco nelle caratteristiche ideali volute dal tecnico per il ruolo.

Tante reti, nelle squadre di Inzaghi, sono spesso arrivate dal centrocampo. Lo stesso Nicolas Viola, trattato dal Pisa infatti, con Inzaghi arrivò segnare ben 9 reti. Occorrerà un bel restauro nel reparto di mezzo per il Pisa, così come tra le corsie laterali. Intanto proseguono anche le trattative sul mercato. Nicolas Viola sta valutando l’offerta del Cagliari, pur essendo libero sul mercato. Il centrocampista si sta allenando proprio in Sardegna e lo ha reso noto lo stesso calciatore attraverso le proprie storie social. Un segnale? Intanto resta sul piatto l’offerta del Pisa che, economicamente, oltre che di durata, sembra abbia superato quella del Cagliari. Starà al giocatore dare l’ultima parola nei prossimi giorni.

Passi in avanti anche per la trattativa che porta a Samuel Ballet. Società Pisa e Como vicine all’accordo economico dopo aver trovato l’intesa sulla formula, il prestito con diritto di riscatto. Occhio inoltre alla trattativa per Gianluca Lapadula del Cagliari. Il Pisa non è l’unica interessata al giocatore. Palermo, Cremonese e Cesena stanno alla finestra. Lapadula è ovviamente un nome molto importante per la categoria dove ha sempre fatto la differenza.

I nerazzurri stanno anche cercando un nuovo portiere. Per adesso il nome del possibile sostituto non è ancora emerso, ma il Pisa prosegue la ricerca per un nuovo numero uno, pur avendo in rosa, tutti i scadenza, ben quattro portieri (Nicolas, Livieri, Loria e Guadagno).