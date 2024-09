Inzaghi in cerca di continuità. "Felice dell’entusiasmo in città. Noi sappiamo che cosa fare»

Una grande opportunità per incrementare ancora il vantaggio in classifica. I risultati di ieri infatti potrebbero permettere oggi (alle 15) alla squadra di Inzaghi di portarsi addirittura a +6 dal secondo posto a Castellamare di Stabia. L’atteso big match tra Spezia e Sassuolo infatti è terminato 0-0 e una vittoria spianerebbe la strada per la fuga. Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha presentato il match fiducioso nei suoi giocatori, ma confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, con l’assenza forzata di due giocatori, entrambi out per problemi muscolari: "Tramoni e Mlakar non ci saranno, ma abbiamo una squadra che può sostituire chiunque - dichiara il tecnico -. Ci dispiace per i ragazzi perché erano entrambi in un buon momento".

L’allenatore non si nasconde e archivia la sconfitta di Coppa Italia con il Cesena, che tornerà ospite all’arena sabato prossimo: "E’ tutto archiviato, abbiamo una grande classifica in campionato e dobbiamo continuare su questa strada - prosegue Inzaghi -. La squadra è pronta ad affrontare una gara difficile su un terreno nuovo per noi, ma ho visto tre ottimi allenamenti e mi auguro che la risposta sia come sempre positiva".

Il sintetico del Romeo Menti infatti è un terreno ancora inesplorato per la formazione nerazzurra in questa stagione e servirà massima attenzione. Inzaghi però vuole continuare a crescere: "Spero sempre che ogni gara ci dia qualcosa in più, ci faccia crescere - analizza l’allenatore -. Arriviamo da tre vittorie di fila e ci piacerebbe dare continuità di risultati in campionato". Non un passo indietro e ambizioni di altissima classifica. Interpellato sui problemi della difesa, un po’ troppo battuta, specialmente su calcio da fermo, Inzaghi non è particolarmente preoccupato, pur mantenendo alta l’attenzione dei suoi giocatori: "E’ vero, abbiamo preso qualche gol su calcio piazzato, ma l’unico grande errore l’abbiamo fatto con il Brescia sbagliando sia la barriera che il posizionamento in area. Questo non deve più succedere".

L’ultimo pensiero è per i tifosi che oggi affolleranno il Menti: "C’è grande entusiasmo in città e sono contento per i ragazzi, l’affetto e l’entusiasmo che c’è se lo sono meritato - conclude Inzaghi -. Auguriamoci che sia una bella gara e di poter festeggiare insieme a loro". Per la sfida di oggi infatti sono andati esauriti fin da giovedì tutti e 300 i biglietti concessi ai pisani che hanno deciso per un mini-esodo in Campania. C’è anche una curiosità legata alla sfida tra Juve Stabia e Pisa che coinvolge proprio il pubblico. Le Vespe i sono la squadra con la percentuale di riempimento più alta negli stadi della Serie B grazie alla media di 6493 spettatori su una capienza di 7172 posti. Oggi ci sarà il tutto esaurito. Al secondo posto però c’è proprio lo stadio pisano, con una percentuale di riempimento del pubblico dell’87% e una media di 8576 spettatori su 9942.