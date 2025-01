Inzaghi e la sfdia con i rosanero, "Occorrerà il miglior Pisa contro il Palermo"

Pisa, 30 gennaio 2025 - Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha presentato il match di domani contro il Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Mister Inzaghi, che tipo di Palermo si aspetta di affrontare, considerati i recenti cambiamenti della squadra siciliana? “Il Palermo è una squadra che conosciamo bene. Non dobbiamo guardare la classifica, perché nonostante i punti di vantaggio, il Palermo ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come ha fatto con lo Spezia. È una delle squadre più forti del campionato, quindi dobbiamo scordarci i punti e affrontare la partita con intensità e determinazione. Voglio vedere la stessa forza che abbiamo dimostrato contro la Salernitana.” Come ha preparato la squadra per questa trasferta, considerando la settimana corta? “Abbiamo lavorato bene, ma purtroppo Tramoni non ci sarà. Fortunatamente abbiamo alternative valide: Meister e Arena sono pronti. Arena ha fatto bene a Catanzaro e offre maggiore compattezza in trasferta. Deciderò domani, ma chiunque giocherà dovrà mostrare lo spirito visto contro la Salernitana. Per uscire con un risultato positivo dal Barbera servirà il miglior Pisa.” È possibile rivedere Meister e Lind insieme, come accaduto contro la Salernitana? “Valuterò domani. Giocare con tre attaccanti in casa ci ha dato forza, ma al Barbera sarà diverso. In trasferta contro una squadra così forte devo considerare tutte le opzioni, anche per avere soluzioni dalla panchina.” Ci saranno cambiamenti di modulo, magari un passaggio al 3-5-2? “No, andremo avanti con il nostro modulo, che ci ha dato buoni risultati. Anche con tre attaccanti siamo già molto vicini al 3-5-2. Voglio mantenere le nostre certezze, soprattutto in uno stadio come il Barbera, uno stadio da Serie A, contro una squadra di alto livello. Sarà un test importante per la nostra crescita.” Con Marin squalificato per due giornate, chi lo sostituirà? “Sostituire un giocatore come Marin non è semplice, ma abbiamo valide alternative. Per fortuna è arrivato Solbakken, al momento giusto, si è presentato nel modo giusto, anche se deve ancora ambientarsi. Ho quattro centrocampisti pronti: Hojholt, Abidgaard, Piccinini e Solbakken. Domani mattina deciderò chi schierare dall’inizio, ma sono certo che chiunque giocherà darà il massimo.”