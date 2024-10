Inzaghi: "Col Catanzaro all'Arena dopo quattro punti in due trasferte"

Pisa, 29 ottobre 2024 - Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anticipando i temi della sfida di domani al Catanzaro dell'Arena Garibaldi. Di seguito le sue dichiarazioni: Come sta Tramoni e come procede l'inserimento di Abildgaard?

"Abildgaard sta bene ed è pronto, in mezzo al campo abbiamo tante alternative e decideremo domani. Tramoni ha avuto il riacutizzarsi di un problema, ha fatto un buono allenamento ma domani in rifinitura decideremo se impiegarlo o meno". In ciò che la squadra deve migliorare vi è anche la conclusione da fuori area a cui si ricorre raramente e viceversa utile contro squadre che si chiudono a riccio, data la partita di Frosinone?

"Questa squadra deve migliorare in tante cose, ma chiaramente i ragazzi stanno facendo delle cose incredibili e mi auguro che continuino a farlo. Sappiamo che dobbiamo migliorare partita dopo partita". Arena ha disputato 90 minuti, Moreo è uscito zoppicante e poi c'è la questione Tramoni. Se non saranno in partita dal primo minuto potrebbe esserci una chance per Vignato e Mlakar per la maglia da titolare o pensa di modificare anche l'assetto tattico?

"Dobbiamo dare tatticamente continuità a fare quello che stiamo facendo. Mlakar e Vignato sono due potenziali titolari, qualcosa cambierò ma non potremo cambiare tutta la squadra. Se dovessero giocare loro sarò tranquillo. La gara più complicata però sarà la terza e la fiducia è illimitata. Se avranno tutti recuperato potrei anche fare un turnover minore". Con tanti corner e punizioni calciati, contro il Frosinone e non solo, si possono sfruttare meglio le palle inattive e quanto ci state lavorando?

"I calci piazzati sono un'altra delle cose che dobbiamo migliorare. Abbiamo cercato di dare priorità a cose più importanti, ma è chiaro che per struttura dovremo cercare di fare qualche gol in più". Che giudizio da sul Catanzaro?

"Il Catanzaro ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, viene da due partite importanti e sarà una bella partita. Giochiamo di fronte al nostro pubblico e mi auguro che la mia squadra risponda presente come ha sempre fatto in questo campionato". Hojholt ha avuto un buon impatto

"Sono d'accordo. Sta facendo molto bene e come dicevo prima in mezzo al campo ho l'imbarazzo della scelta". La squadra domenica a tratti è parsa un po’ scarica, è un problema di testa o di tenuta fisica?

"E' stata una partita particolare, abbiamo ottenuto quattro punti in due gare e ora l'abbiamo archiviata. Questa squadra per ora è stata straordinaria. Ci stanno regalando un sogno e dobbiamo dargli forza".