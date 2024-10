I cinque motivi per non perdere Pisa-Catanzaro

Pisa, 29 ottobre 2024 - I nerazzurri sono di fronte alla sfida con il Catanzaro, turno infrasettimanale di campionato all'Arena. Per la squadra di Inzaghi un'altra partita importante per la classifica. VINCERE PER RESTARE IN TESTA - Con un Sassuolo che ha recuperato punti sullo Spezia e sui nerazzurri, vincere resta l'obiettivo principale per mantenere la vetta della graduatoria. Il Pisa infatti si trova a 23 punti contro i 21 del Sassuolo e i 20 dello Spezia.

AMPIO TURNOVER - Per Inzaghi sarà molto probabile un ampio turnover, già menzionato in diversi momenti delle ultime conferenze stampa pre match e post gara. Lind potrebbe essere sostituito in luogo di Bonfanti, l'altro Bonfanti potrebbe tornare in difesa mentre Touré potrebbe agire sulla destra e Angori sulla sinistra, oltre a un importante dubbio relativo alla trequarti, TRAMONI SI O NO? - La domanda infatti verte sulla possibilità di Tramoni di giocare o meno questa partita. Difficilmente infatti Matteo Tramoni partirà titolare e rimarrà in dubbio almeno fino alla rifinitura. Il fastidio occorso prima della gara pareggiata con il Frosinone ha dato più di un pensiero allo staff medico. Il giocatore infatti si è sentito tirare l'adduttore e, in queste ore, la società ha predisposto altri esami, che svolgerà nella giornata di oggi, prima di inserirlo nuovamente in gruppo. OCCHIO AL CATANZARO - Con la partenza di Vivarini questa estate e l'approdo di Fabio Caserta il Catanzaro ha cambiato tanto, passando dal 4-4-2 al 3-5-2 che è culminato, dopo una prima fase di assestamento di risultati, con la vittoria per 3-0 contro il Sud Tirol. I giallorossi infatti appaiono molto in forma in questo momento e non sarà facile vincere. MARIN TRA DUE CITTA' - Marius Marin è il grande ex di questa partita. Il giocatore infatti nel 2017-18, a soli 19 anni, aveva giocato la sua prima stagione da professionista con la maglia del Catanzaro. L'anno scorso, quando le due squadre si sono incontrate in campionato, è andato a salutare i propri tifosi. Sarà senza dubbio l'uomo del match. Michele Bufalino