Primavera, Ascoli-Pisa 4-2: seconda sconfitta di fila per i nerazzurri

Pisa, 26 ottobre 2024 - La Primavera del Pisa incassa un’altra sconfitta, battuta per 4-2 dall’Ascoli in una partita avvincente e densa di episodi. Sul campo, la squadra di casa si è dimostrata più cinica e determinata, portando a casa tre punti importanti, mentre i giovani nerazzurri di mister Innocenti continuano a cercare la giusta continuità per risalire la classifica.

Tabellino

ASCOLI-PISA 4-2

ASCOLI. Sciammarella; Caucci, Ciccanti (62’ Cerbone), Russo, Zagari, Brown (72’ D’Amore), Deriu, De Witt (62’ Dodde), Colaiacomo (62’ Cracchiolo), Lattanzi, Gorica (81’ Finotti). A disposizione. Zagaglia, Di Teodoro, Pettinari, Flaminio, Parisi, Gaspari, Di Salvatore. Allenatore Ledesma

PISA. Giuliani, Pucci, Battista, Frosali (58’ Lovo), Casarosa, Baldacci, Raychev (46’ Bettazzi), Cannarsa, Buffon (69’ Bassanini), Vivace (66’ Rossi), Ferrari (58’ Tosi). A disposizione. Luppichini, Bendinelli, Bacciardi, Capitanini, Battistella, Bocs, Guizzo. Allenatore Innocenti.

Arbitro. Moretti di Cesena. Assistenti Bosco-D’Ettorre.

Reti. 3′ Ciccanti, 22′ Gorica, 26′ Casarosa, 39′ Colaiacomo, 61′ Buffon, 66′ Lattanzi.

Note. Ammoniti: Cracchiolo, Lattanzi, Finotti, Bettazzi. Espulso al 65′ Casarosa Recupero. 0′ pt; 5′ st.