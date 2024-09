La curiosità. Inzaghi e D’Angelo: quel record... capovolto

Il salto in avanti fatto dal Pisa in classifica proietta i nerazzurri su due dati nettissimi. I 16 punti in graduatoria equivalgono di fatto la partenza della stagione 2021-22, migliorando il distacco dalle avversarie, ma quella del Pisa è anche la migliore partenza della storia della Serie B a girone unico, eguagliando anche il Brescia 2007-2008, il Sassuolo 2012-2013, l’Empoli 2004-2005, l’Atalanta 1999-2000, l’Albinoleffe 2007-2008 e la Roma 1951-1952. Il confronto più naturale però è quello con la partenza dei nerazzurri di Luca D’Angelo, con diverse similitudini, una su tutte lo straordinario score di Lorenzo Lucca, con sei gol segnati in sei partite, messo a confronto con Nicholas Bonfanti, con quattro reti in sei gare. Innanzitutto, paragonando le due graduatorie, il Pisa è partite ampiamente meglio delle sue avversarie.

Nel 2021-22 infatti al secondo posto c’era proprio il Brescia di Inzaghi con 14 punti, solo due lunghezze, seguito da Cremonese e Ascoli a 12, quindi Benevento e Lecce a 11. In quella stagione le formazioni più accreditate alla promozione partirono fortissimo, mentre solo il Monza, poi vincente contro i nerazzurri, rimase attardato, con 9 punti e l’undicesimo posto. Quest’anno invece il campionato ha prodotto tanti incroci che hanno fatto perdere punti a tante squadre di alta quota. Al secondo posto troviamo infatti lo Spezia di D’Angelo, a 12 punti, con 4 punti in meno della squadra di Inzaghi. Curioso il fatto che nel 2021-22 fosse proprio D’Angelo a trovarsi al primo posto, mentre l’attuale tecnico del Pisa al secondo posto, mentre in questa stagione il dato si è invertito.

Quest’anno inoltre il distacco dalle avversarie posizionate tra il terzo e il quinto posto è molto più ampio, con il Sassuolo a 11 punti, Cremonese e Mantova a 10, mentre tra il sesto e il nono posto ci sono squadre con 9 e 8 punti, di fatto la metà di quanto ha accumulato invece il Pisa in classifica. Diversamente invece si è alzata drasticamente la quota salvezza. Nel 2021-22 era fissata tra i 3 e i 4 punti, mentre nel corso di questa stagione è attualmente fissata tra i 6 e i 7.

E’ ancora presto per fare proiezioni, ma da quanto emerge, al di là della super partenza dei nerazzurri, i valori in campo sono molto più equilibrati in classifica e ciò potrebbe portare al diminuire della quota playoff e, viceversa, all’aumentare della quota salvezza. Una cosa è certa, partenza migliore non poteva esserci. Nessuno ha fatto meglio nella Serie B a girone unico.

