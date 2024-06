La nuova settimana quella decisiva. L’arrivo di Inzaghi e il cambio del ds

di Michele Bufalino

La penultima settimana di giugno potrebbe essere davvero quella degli annunci, mentre sullo sfondo il Pisa non ha ancora sciolto le riserve per il nuovo direttore. Due, per il momento, le sicurezze. Da una parte l’addio, già nero su bianco da una settimana, di Stefano Stefanelli, dall’altra l’arrivo di Pippo Inzaghi, che domani si sposerà a Formentera prima di mettere la testa pienamente al progetto nerazzurro. Cifre e contratti saranno resi noti all’annuncio, che dovrebbe arrivare tra la fine del mese e gli inizi di luglio, ma già si vocifera di un biennale con opzione per un terzo anno per l’ex Campione del Mondo. Le incertezze riguardano invece le modalità di addio di Alberto Aquilani, con la sua nuova squadra e il nome del prossimo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. Per quanto riguarda il tecnico, o meglio l’ex tecnico, il suo futuro non è ancora stato delineato. Nelle scorse ore infatti l’allenatore, dopo aver preso tempo, ha rifiutato la Reggiana che ha preferito virare su William Viali, già tra i candidati per la panchina del Pisa. Aquilani potrebbe andare al Frosinone o al Catanzaro, due piazze che lo stanno corteggiando da giorni, ma ci sarebbe perfino la Salernitana su di lui. Si attende però prima di mettere nero su bianco sulla sua separazione con la società nerazzurra, per la quale si sta ancora trattando sulla buonuscita. Ad ogni modo sarà, come ormai già noto da settimane, un accordo consensuale di risoluzione contrattuale tra le parti.

La vicenda direttore sportivo invece sta continuando a tenere col fiato sospeso il mondo del calcio nerazzurro. Renzo Castagnini ormai ha rifiutato il Pisa, dopo una lunga trattativa che sembrava poter portare a un accordo. Il Brescia lo ha convinto al fotofinish a rimanere nelle Rondinelle, ragion per cui continua la ricerca per un diesse. Giovanni Corrado e Alexander Knaster, hanno avuto in lista a lungo anche Giovanni Rossi, ex Sassuolo, Mattia Baldini, ex Sampdoria, e Giuseppe Magalini, ormai ex Catanzaro. Quest’ultimo vicinissimo al Bari, è al centro di una battaglia legale per liberarsi e accasarsi in Puglia. Silenzio invece e telefoni staccati per Baldini e Rossi, chiusi nel più assoluto riserbo, mentre attendono novità da Pisa, ma la società potrebbe aver in serbo anche un colpo a sorpresa. Sul mercato invece le prime strategie hanno preso corpo. Prima però ci sarà da sfoltire una rosa di quasi 50 elementi, mentre si è chiamati anche a decidere sul futuro di Gaetano Masucci, che dovrebbe legarsi come braccio destro del nuovo direttore sportivo. Bisognerà anche capire invece quale sarà il futuro di Miguel Veloso, sempre più vicino al mancato rinnovo per la prossima stagione, ma l’ultima parola spetterà a Pippo Inzaghi, chiamato a decidere una volta arrivata l’ufficialità del nuovo incarico. I dirigenti intanto non si risparmiano neanche di domenica.