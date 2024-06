L’approfondimento. L’estate travagliata di Alberto Aquilani. Ma adesso il Catanzaro fa davverso sul serio

Dove andrà Alberto Aquilani? L’ormai ex tecnico nerazzurro che ha lasciato dopo una sola stagione sta trattando per la sua prossima destinazione. Se non ci saranno nuovi colpi di scena sarà Catanzaro la sua nuova casa in sostituzione di Vincenzo Vivarini, per una rivoluzione giallorossa che ha caratterizzato queste ultime settimane, dopo un cambio anche nella direzione sportiva, con l’addio di Giuseppe Magalini. Inizialmente Alberto Aquilani sembrava destinato alla Fiorentina, suo primo amore. Un lungo corteggiamento iniziato quando i nerazzurri si avvicinavano alle ultime giornate della stagione e un amore mai smentito da parte dell’allenatore. I Viola però alla fine hanno scelto Raffaele Palladino e il tecnico si è lasciato anche di comune accordo con la società nerazzurra, trattando per una separazione consensuale, arrivata ufficialmente nei giorni scorsi. Nel frattempo Aquilani aveva trattato anche con altre società. Una fumata bianca infatti è arrivata da Frosinone, con cui c’erano stati contatti, così come da Salerno. Anche in Serie A l’allenatore è stato accostato prima al Cagliari e poi al Verona, ma non ci sono state mai trattative avanzate.

Nel frattempo Aquilani ha anche rifiutato una destinazione. Da Reggio Emilia infatti è giunta notizia del gran rifiuto del tecnico alla panchina della Reggiana, con la società emiliana che ha virato altrove. Ora il tecnico sembra potersi accasare al Catanzaro, dopo essere stato uno dei più chiacchierati sulle panchine di mezza Serie B e anche parte della bassa Serie A. Se supererà la concorrenza di Bianco sarà lui il prossimo allenatore del Catanzaro. Nel frattempo altri ex nerazzurri hanno potuto esultare nelle scorse settimane. A partire da Roberto Gemmi. L’ex direttore sportivo nerazzurro infatti ha trovato destinazione ad Empoli per un incarico di assoluto prestigio per il quale ha già iniziato a lavorare. Oltre a Gemmi l’ex allenatore Luca D’Angelo ha firmato un contratto triennale con lo Spezia, rinnovando il precedente, dopo una salvezza conquistata con grande maestria in una situazione difficile, rilevando una squadra all’ultimo posto. Infine Rolando Maran prosegue il suo sodalizio con il Brescia, dopo un’ottima qualificazione ai playoff, che però non si è tradotta in una lotta fattiva per la promozione in Serie A. Maran ci riproverà quest’anno, anche se la concorrenza nella Cadetteria 2024-25 sarà agguerrita.

M.B.