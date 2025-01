"La partita più importante della stagione". Moreo e Abildgaard celebrano il successo

"La vittoria più importante della stagione". Così Stefano Moreo, migliore in campo della partita contro la Salernitana all’unanimità, ha definito i tre punti ottenuti. Una vittoria di cuore, di voglia, di spirito, di tutto. Con l’inferiorità numerica: i tre punti contro la Salernitana hanno un peso specifico differente. "Una partita giocata con un uomo in meno, contro una squadra che sta lottando per non retrocedere. Una vittoria fondamentale". L’autore del gol ha quindi commentato in maniera più dettagliata: "La partita si è complicata per un episodio che si poteva evitare, ma è successo. Siamo rimasti concentrati fino alla fine. Siamo sempre stati consapevoli di voler vincere la partita, e lo abbiamo fatto. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni. Una grande partita". Con un ’grande’ bello scandito. Il gol è arrivato su uno schema di rimessa laterale collaudato: "E’ una cosa che abbiamo provato sempre. Sappiamo che Giovanni (Bonfanti, ndr) ha questa rimessa lunghissima, Abildgaard, che di testa è fortissimo, l’ha spizzata, e mi sono fatto trovare pronto. Per il resto non abbiamo mai sofferto grosse occasioni loro. Siamo stati bravi a stare compatti. Abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita, ma l’importante era portare a casa la vittoria". Un breve commento anche sul tridente iniziale, con Meister: "Peccato che sia dovuto uscire prima. Aveva iniziato bene, avrebbe potuto fare ancora meglio. È un grande acquisto, ci darà una grandissima mano". Mentre sui due interventi dell’arbitro del primo tempo, soprattutto quello con Lochoshvili: "Andando lateralmente, penso sia stata corretta la decisione dell’arbitro. Invece, per quanto riguarda il rosso di Marin penso che voleva solo interrompere la corsa".

Prima dell’autore del gol, a prendere la parola, senza nemmeno farsi la doccia, è stato Oliver Abildgaard. L’autore dell’assist. E freddo come è stato in campo, lo è stato anche nelle dichiarazioni. Il centrocampista, suberato appunto… a freddo a Meister dopo l’espulsione di Marin ha dichiarato: "Sì, sono entrato subito, ma ero pronto per questa partita". La miglior prestazione da quando il numero 28 è arrivato al Pisa, smaltiti finalmente i problemi fisici: "Ho lavorato tantissimo per arrivare a questo momento. Sono finalmente in forma. Posso scendere in campo come voglio io e soprattutto come vuole il mister". E infatti Inzaghi lo ha celebrato nel post-partita. Oltre alle sue condizioni, sulla partita ha analizzato: "Giocare in inferiorità numerica è stato difficile, ma abbiamo sfoderato una grande partita". Una grande prestazione di cuore, ma obiettivo è del futuro: "Abbiamo vinto, siamo contenti. Ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Ora saranno solamente finali: la prossima è finale".

Lorenzo Vero