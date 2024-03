LA PROBABILE FORMAZIONE. Valoti e Touré, dietro l’unica punta Moreo. Mentre Calabresi e Bonfanti non sono al meglio

Qualche dubbio che sarà fugato solo all’ultimo minuto, ma il tecnico Alberto Aquilani può contare comunque su una grande abbondanza di uomini per la sfida di oggi contro il Como. Calabresi e Bonfanti hanno avuto una settimana complessa e, con molta probabilità, al massimo potranno puntare alla panchina. Assenti ancora Matteo Tramoni, per il quale la società si è riservata di attendere dopo la sosta, così come Ernesto Torregrossa, anch’esso sulla via del recupero, ma dopo Pasqua. Tra i pali confermatissimo Leonardo Loria, dopo una serie di ottime prestazioni.

Le condizioni di Calabresi spingono l’allenatore a valutare tutte le alternative in difesa. Assumendo che i nerazzurri giocheranno con la difesa a tre, insieme con Caracciolo e Canestrelli ci potrebbe essere un ballottaggio tra Hermannsson e Beruatto come terzo della linea difensiva. L’alternativa è comunque giocare a quattro con Barbieri ed Esteves, che però dovrebbero giocare larghi sulle fasce anche oggi pomeriggio. Imprescindibile invece l’apporto di Marius Marin, accanto a lui, se non ci sarà Esteves, sarà il turno di un altro portoghese, Miguel Veloso. Dalla trequarti in su invece c’è l’imbarazzo della scelta e una possibile rotazione di uomini. Idrissa Touré sta diventando sempre più importante e con lui in campo il Pisa ha perso solo 3 partite su 13. Accanto a lui potrebbe essere arrivato il turno di Valoti, a meno che Aquilani non decida di arretrare Moreo e mettere Mlakar come unica punta, che tanto bene fece all’andata contro i lanieri. Non partirà invece titolare D’Alessandro che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe entrare a partita in corso per spaccare la gara con le sue qualità, sulla trequarti o sugli esterni.

Michele Bufalino