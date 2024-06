La tabella dei riscatti dei calciatori del Pisa

Pisa, 14 giugno 2024 - Si conclude la finestra delle trattative dedicata ai riscatti dei prestiti dei giocatori. La società nerazzurra riscatta Barbieri dalla Juventus, che però ha tre giorni di tempo per contro riscattarlo, mentre non riscatta D'Alessandro e Valoti. Salutano il Pisa Nagy, Lucca e Sibilli, riscattati rispettivamente da Spezia, Udinese e Bari, mentre tornano alla base Vignato, Jureskin, Rus, Dubickas e Livieri. Di seguito la tabella completa: RISCATTI VERSO IL PISA Riscattati: Barbieri (Juventus) Non riscattati: D’Alessandro (Monza), Valoti (Monza) RISCATTI VERSO ALTRE SQUADRE Riscattati: Nagy (Spezia), Lucca (Udinese), Sibilli (Bari) Non riscattati: Vignato (Salernitana), Jureskin (Spezia), Rus (Pafos), Dubickas (Feralpisalò), Livieri (Cremonese) Michele Bufalino