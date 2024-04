La volata finale. Secondo miglior attacco della B

I nerazzurri hanno aumentato sensibilmente i "colpi" in questo finale di stagione, arrivando a sfiorare la media di due punti a partita. Nelle ultime 5 gare gli uomini di Aquilani hanno raccolto 8 punti (2 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta), assestandosi nella porzione di graduatoria che porterebbe dritti ai playoff. Ma il Pisa ha continuato a concedere un po’ troppo agli avversari (10 reti incassate), con 11 gol segnati, però, è il secondo miglior attacco, dietro al Como e al Cosenza a (12). Diametralmente opposto il rendimento dell’avversario che attende lo Sporting Club per la "scampagnata" del 1° maggio: la Cremonese dalla sfida con la Feralpisalò a Pasquetta a quella di venerdì sera con il Venezia ha messo insieme solo 4 punti. I grigiorossi nelle ultime 5 partite hanno vinto solo una volta, a fronte di 3 sconfitte pesanti che li hanno praticamente tagliati fuori dai giochi per il secondo posto finale e la promozione diretta in Serie A. Peggio dei lombardi hanno fatto soltanto il Palermo (3 punti) e il Bari (2). E con tre partite di stagione regolare ancora da disputare, proprio la compagine nerazzurra è quella che ha migliorato di più il proprio piazzamento in relazione al girone d’andata: dopo le prime 19 giornate il Pisa si trovava al 13° posto con 22 punti, distante appena due lunghezze dai playout e a -6 dai playoff. Adesso Marin e compagni occupano la nona piazza e hanno ridotto la forbice dagli spareggi promozione a un solo punto, mettendone ben 8 dalla zona caldissima. Al contrario, il rendimento peggiore è quello del Bari, che alla fine del girone d’andata si trovava all’11° posto mentre adesso è franato 7 posizioni più in basso, in zona retrocessione diretta.

M.A.