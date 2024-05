L’amarcord. Piovanelli e la promozione dell’87. Sua la doppietta decisiva

I nerazzurri sono pronti a giocarsi una buona fetta delle speranze di artigliare un posto nei playoff su uno dei terreni più iconici della loro storia. Quel "Piovanelli Piovanelli! Ed è il due a zero" è scolpito a lettere cubitali nei ricordi di tutti i tifosi che hanno più di 40 anni: il 14 giugno del 1987 rappresenta una pietra miliare del "pisanismo", perché quella promozione in Serie A conquistata con forza, tenacia e qualità è veramente indimenticabile. Al cospetto di un vero e proprio spareggio, programmato nell’ultima giornata del torneo cadetto, la formazione di Gigi Simoni aveva un solo la vittoria a disposizione. La doppietta con cui Lamberto Piovanelli decise la gara divenne indelebile nell’albo d’oro dello Sporting Club: il trait d’union tra le due sponde è impersonificato dall’allenatore di quell’infuocato pomeriggio. Con Gigi Simoni al timone il Pisa ha conquistato due promozioni in Serie A (1985 e 1987), mentre la Cremonese ha potuto gioire di un salto in massima serie, due salvezze e una Coppa anglo-italiana tra il 1992 e il 1996. Sul terreno dello "Zini" si sono disputati 21 confronti, dai quali sono uscite 6 vittorie nerazzurre, 10 sconfitte e 5 pareggi. Nell’ultimo match in ordine cronologico le due compagini si sono spartite la posta in palio: era il 28 ottobre 2021 e al vantaggio siglato da Beruatto nel primo tempo rispose la zampata di Ciofani a tempo scaduto. Nella stagione precedente ebbero la meglio i grigiorossi grazie ai gol di Valeri e Ciofani, rimontati a metà dalla rete nerazzurra di Vido: non mancarono le proteste nerazzurre per alcune decisioni di Ivano Pezzutto che, in episodi decisivi, imboccarono la via lombarda. Nel febbraio del 2020 arrivò quello che per il momento resta l’ultimo blitz pisano: la Cremonese piazzò un uno-due subito dopo il fischio d’inizio, ma prima dell’intervallo Minesso rimise in gioco la squadra di Luca D’Angelo. Masucci e Birindelli ribaltarono il punteggio, prima della deviazione della barriera che spedì in porta la punizione di Migliore per il momentaneo 3-3. Nel finale prima Gucher cancellò sulla riga il 4-3 lombardo, poi in pieno recupero Eros Pisano fece esplodere la festa pisana.

M.A.