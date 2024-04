L’analisi. Fallito di nuovo l’esame della svolta

Prove di maturità o test per il salto di qualità: in qualsiasi modo le vogliamo definire, da inizio stagione purtroppo il Pisa ha mostrato la cronica incapacità di interpretare e disputare in modo efficace questo tipo di partite. L’ultima conferma in questo senso è arrivata dal "Rigamonti" di Brescia, con gli uomini di Aquilani letteralmente incapaci di costruire la minima azione pericolosa nella metà campo dei padroni di casa. Al punto che il tecnico romano non ha utilizzato frasi fatte dopo il triplice fischio: "Dobbiamo semplicemente chiedere scusa a tutti perché oggi (sabato scorso, ndr) non avevamo alcuna scusa". Dallo scorso settembre i nerazzurri hanno ripetutamente fallito l’appuntamento con la cosiddetta gara della svolta. La prima si presentò il 30 settembre nella sfida con il Cosenza: dopo un discreto avvio di stagione, nonostante le molte difficoltà dovute alle assenze per infortunio, contro i calabresi il Pisa poteva spiccare il volo verso le zone alte della classifica. Invece la sconfitta a recupero scaduto, dopo aver recuperato il primo svantaggio dopo il 90’, condannò lo Sporting Club a una sconfitta beffarda.

Altra amarezza interna un mese dopo, quando la convincente vittoria contro il Cittadella sembrava aver tracciato la strada: invece il Lecco riuscì a conquistare il bottino pieno ancora nei minuti finali. Il terzo appuntamento con il salto di qualità è stato fallito poco prima di Natale, quando il Pisa si affacciò alla doppia trasferta di Catanzaro e Palermo reduce dai 6 punti conquistati nelle 4 gare precedenti. Anche in questi due match i nerazzurri mostrarono incertezze e fragilità decisive per le due sconfitte consecutive. Ancora più doloroso lo scivolone interno del 27 gennaio scorso, arrivato per mano dello Spezia, che pose fine a una mini striscia positiva di 8 punti in 4 match. Gli ultimi due esami di maturità falliti completamente sono quelli avvenuti recentemente in terra lombarda: prima delle tre reti incassate contro il Brescia, i nerazzurri avevano subito lo stesso trattamento al "Sinigaglia" al cospetto del Como. A impressionare in negativo in questa lunga sequela di partite negative non è tanto il divario tecnico – perché, salvo rarissime eccezioni, su questo piano il Pisa non ha sfigurato neppure di fronte alle corazzate del torneo -, quanto il gap in termini di aggressività e agonismo.

M.A.