L’analisi. Giro di boa in salsa agrodolce per il Pisa 22 punti in 19 giornate: "bottino» misero

Giro di boa agrodolce, quello del Pisa in questa Serie B.

Le buone prestazioni, coadiuvate con i risultati (4 punti su 6 disponibili) contro Ascoli e Ternana hanno dato dei grandi segnali di ripresa, ma la classifica, terminata la prima metà di campionato, recita 22 punti in 19 giornate.

Un "bottino" misero, insufficiente, sia per quanto riguarda le aspettative a inizio stagione, sia per il gioco espresso in questi primi mesi per i nerazzurri.

Numeri alla mano, il peggior risultato nel girone d’andata dal ritorno del club in Serie B, avvenuto nella stagione 2019/20. I punti ottenuti dalla squadra di Aquilani – attualmente a cinque punti di vantaggio dalla zona retrocessione e a sei di distanza da quella playoff – sono due in meno rispetto ai 24 conquistati dal neopromosso Pisa di D’Angelo nel 2019/20, e uno solo rispetto al 2020/21.

In quel campionato, giocato interamente a porte chiuse da un Pisa "transitorio", diviso tra il ciclo passato e quello che si stava costruendo per il futuro, i nerazzurri partirono in maniera difficile (4 punti in 6 giornate), per poi godere di un autunno favorevole.

Impietoso il confronto con il 2021/22: una distanza di sedici punti del Pisa attuale rispetto a quello che si laureò campione d’inverno (terminando poi la stagione al terzo posto a quota 67). La scorsa stagione i nerazzurri, divisi tra l’inizio con Maran e il ritorno, con record di risultati utili consecutivi di D’Angelo, portò la squadra a girare il campionato a 29 al quinto posto, anticipando un 2023 iniziato male, con il girone di ritorno che ha fatto terminare la squadra all’undicesimo posto. Insomma, risultati alla mano il "progetto Aquilani" è partito a rilento.

Chiuso l’annus horribilis nerazzurro, la speranza della squadra è quella che il 2024 possa iniziare dando seguito alle prestazioni viste con Ascoli e Ternana, dando via a una tanto sperata rimonta in classifica.

Lorenzo Vero