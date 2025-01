L’analisi grazie alle stime degli specialisti. E la rosa intanto cresce di valore

In questo calciomercato il Pisa tenterà di puntellare la rosa, cogliendo le occasioni che possano migliorare l’organico, e anche tentare di mandare a giocare alcuni giocatori. L’ottimo lavoro svolto da Inzaghi sta avendo un risvolto pratico anche per quanto riguarda il valore dei calciatori: stando al portale Transfermakt, quella nerazzurra è la rosa con il secondo valore più alto (53,7 milioni di euro) del campionato, dietro solo all’insuperabile Sassuolo (83,35 milioni). Un aumento percentuale, per il Pisa, del 16,5% rispetto a inizio stagione. Meglio di loro solo lo Spezia, con il 33,48% (quarta rosa per valore in assoluto).

Il valore del cartellino dei giocatori (che, ricordiamo, è differente rispetto al prezzo stimato da una società) è schizzato nettamente per tantissimi giocatori. Quello più alto, nella squadra di Inzaghi, lo ha Canestrelli: 6 milioni per il difensore: un aumento di 2,5 milioni rispetto alla stima precedente. Dietro di lui, Lind. L’attaccante danese ha aumentato il valore del suo cartellino di 1 milioni di euro, salendo a 4,5, e giustificando ampiamente così la spesa attuata dal Pisa in estate, quando furono spesi 3 milioni.

Aumento di un milione anche per la stessa Tramoni (4 milioni complessivi), e per Marin (3). Chi si sta imponendo in maniera netta in stagione è Piccinini: il ventritrenne ha aumentato il proprio valore di un milione e mezzo di euro, salendo a 2,5. A 2,8 Idrissa Touré, che di necessità ha fatto virtù e si è imposto prepotentemente sulla fascia destra: 2,8 milioni di euro il valore del suo cartellino.

Inzaghi sta adempiendo il compito affibbiatogli dalla società di far crescere (anche da un punto di vista economico) i propri giovani. Lo stesso discorso vale per Samuele Angori, che a spallate si sta prendendo il trono di miglior terzino della categoria: 1,6milioni il prezzo del suo cartellino, che sta quindi andando a pareggiare l’investimento fatto per lui in estate. Crescita dei giovani, ma rivitalizzazione anche dei più "maturi": a 34 anni Caracciolo ha visto il proprio valore aumentare di 250mila euro, mentre 200mila per Moreo. Numeri che danno al Pisa ancora più forza in un eventuale tavolo delle trattative.

Lorenzo Vero