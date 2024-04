L’arbitro. Marco Monaldi il fischietto in campo

Sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata il direttore di gara della sfida di sabato all’Arena Garibaldi tra Pisa e FeralpiSalò. Questa la scelta del designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B Gianluca Rocchi. Una sfida che se non sa di inedito, poco ci manca. Infatti, così come le due squadre si scontreranno per la seconda volta nella loro storia (la prima fu all’andata, vinta 1-0 dai ragazzi di Aquilani grazie al colpo di testa di Canestrelli, che sarà squalificato), si tratta del secondo incrocio di sempre dei nerazzurri con l’arbitro di Macerata. Monaldi si trova alla stagione d’esordio in Serie B, quella dell’Arena sarà la sua quattordicesima partita in campionato, soltanto una delle quali ha visto protagonista il Pisa, sempre in casa, contro il Brescia di Maran. Era il 25 novembre 2023, e la partita finì sul risultato di 1-1 (per i nerazzurri gol di Moreo). Sono invece otto i precedenti del direttore di gara contro la FeralpiSalò, per una bilancia in totale equilibro: quattro vittorie, quattro sconfitte e nessun pareggio. Limitandosi a questo campionato, ricordiamo la vittoria del Parma per 2-0 della prima giornata, la sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro e quindi la vittoria di prestigio contro la Cremonese. La squadra arbitrale, oltre a Monaldi, vede come guardalinee Aniello Ricciardi di Ancona e Belsanti di Bari, mentre Cappai della sezione di Cagliari sarà il quarto uomo. Al var, designazione per un arbitro esperto del nostro calcio, Paolo Valeri di Roma 2, che sarà coadiuvato da Luigi Nasca di Bari.

Lorenzo Vero