L’ATTACCO, PISA: VOTO 8. Il "toro» Lind è il vertice perfetto. Morutan e Tramoni sono geniali

Contro il Sassuolo è mancato del cinismo sottoporta, è vero. Tramoni (in due occasioni), Lind e anche Meister hanno mancato l’appuntamento con il gol. Certo è che per novanta minuti non brillanti non si può negare la bontà di un reparto. Tre uomini, i due trequartisti e la punta, che hanno fatto e stanno facendo le fortune della squadra di Inzaghi. Non sarà il bomber da venti gol a stagione (ne ha segnati appena sei in ventidue partite, però esiste un Pisa con o senza Lind. L’attaccante danese è fondamentale in fase di pressing, di recupero alto del pallone e di transizione da difesa ad attacco. Mai domo in ogni occasione, i suoi movimenti fungono da stimolo per i compagni. A Spezia partirà lui, non ce ne voglia Meister, che magari con un gol potrebbe sbloccarsi. Con lui sicuramente ci sarà Moreo, per il quale si sono sprecati gli aggettivi, tanto di buono fa e continua a fare di settimana in settimana con la maglia nerazzurra. Qualità, tanta, e quantità di più. Il numero 32 viaggia da un premio di migliore in campo all’altro.

Al suo fianco chi ci sarà? Questa la vera incognita. Tramoni non è apparso lucidissimo nelle ultime uscite, come ha dichiarato anche Inzaghi nell’ultima conferenza, mentre Morutan appare in continua crescita. Il piano gara studiato da Inzaghi determinerà chi partirà dal primo minuto al "Picco", e chissà che non trovino spazio insieme ancora una volta. Arena e Vignato sono purtroppo per loro al momento legati a un ruolo di comprimari. Diciamocelo: il reparto d’attacco del Pisa vanta una qualità superiore rispetto alla media della Serie B, secondo solo al Sassuolo. Voto? 8!

Lorenzo Vero