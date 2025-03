LE NAZIONALI. Angori e Lind selezionati

PISAIl duro lavoro quotidiano ripaga sempre: gli ultimi a cogliere i frutti del loro impegno sono Samuele Angori e Alexander Lind. I due calciatori nerazzurri infatti sono stati selezionati dai rispettivi commissari tecnici per prendere parte alla spedizione con le nazionali Under 21 di Italia e Danimarca per gli impegni in calendario tra venerdì 21 e lunedì 24 marzo. Entrambi i giocatori sono alla prima chiamata con le loro nazionali di categoria e, se saranno schierati sul rettangolo verde, per una serata saranno avversari: Italia e Danimarca Under 21 infatti si affrontano in amichevole al "Tombolato" di Cittadella. Altri elementi della rosa guidata da Pippo Inzaghi sono invece decisamente più abituati a fare parte della delegazione nazionale: parliamo dei romeni Marius Marin, Adrian Rus e Olimpiu Morutan. I tre sono stati inseriti nelle preconvocazioni del Ct Mircea Lucescu. Il centrocampista e il difensore centrale lo scorso anno hanno anche preso parte alla spedizione protagonista nei Campionati Europei disputati in Germania, nei quali la Romania si è fermata agli ottavi di finale perdendo 3-0 contro i Paesi Bassi. In particolare Marin è ormai un veterano della nazionale maggiore romena: il mediano ha già raggiunto quota 27 gettoni. Rus invece è leggermente più indietro: le presenze sono 22. Se la chiamata sarà confermata, Olimpiu Morutan tornerà nella selezione del proprio paese dopo oltre un anno dall’ultima apparizione, a causa del grave infortunio al tendine d’achille accusato nella primavera del 2024. È rimasto fuori dalle chiamate, per il momento, il difensore centrale Giovanni Bonfanti.

M.A.