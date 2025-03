Spettacolo ippodromo. Corse per Ciardelli e Macchi

Ogni anno l’ippodromo ricorda il maggiore Nicola Ciardelli, caduto a Nassiriya (Iraq) il 27 aprile 2006. Nella corsa che oggi gli è dedicata a San Rossore, fra gli otto cavalli che si confrontano sui 1400 metri il top weight Misstep ha riferimenti che le assegnano il ruolo di favorita. Altri importanti appuntamenti segneranno questo pomeriggio di corse. A cominciare da una corsa dedicata a un personaggio mai dimenticato: Angiolo Macchi. Storico farmacista di Pontasserchio, per molti anni fu il proprietario della battagliera scuderia Azzurra. La maiden sui 1750 che porterà il suo nome vede undici femmine al via con Allenwood, vista in ordine, che potrebbe piazzare il suo spunto. Una tradizione nel programma dell’ippodromo di San Rossore è la corsa dedicata a chi meglio rappresenta lo sport in ogni sua espressione a cominciare dal fair play: il Panathlon Club International. Come avviene da molti anni, anche domenica saranno rappresentate, in un’unica corsa – una prova sui 1200 metri - sia la delegazione di Pisa, sia quella del Valdarno Inferiore. Flymaker è il cavallo da battere.

Sotto il profilo tecnico l’elemento più singolare del convegno festivo è però la corsa sui 3000 metri, premio Multirent Italia, sponsor ormai da molti anni del galoppo pisano. Favori del pronostico per Rock Life ma altri soggetti, confidando nell’attitudine al probabile stato del terreno molto allentato, ambiscono a capovolgere il pronostico di questa maratona. Come per le passate edizioni il Palio Ippico dei Comuni, in programma il 30 marzo, avrà due giornate preliminari: una è stata il 23 febbraio, l’altra è oggi.

I residenti dei comuni della provincia che hanno aderito alla manifestazione, mostrando un documento alle casse, avranno la possibilità di entrare all’ippodromo con il biglietto speciale di 1 euro, esclusivo per questa iniziativa. Ciascuna presenza segnerà 1 punto in favore del proprio Comune. La somma delle presenze dei residenti darà luogo a una classifica in base alla quale i comuni stessi sceglieranno il cavallo che li rappresenterà nelle batterie di qualificazione e, se saranno stati abili nella scelta, anche nella finalissima di domenica 30.

Sette le corse in programma, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti: I corsa: Infernale, Ladyhawe, Kille Coffee; II: Allenwood, Ciudad Juarez, Taea; III: Flymaker, Magic Miranda; IV: Rock Life, I Saw What; V: Disaster Red, Our Biz, Orso Gold; VI: Misstep, Breguet Man, Dandy Sands; VII: Jo Condor, Presidential Dance, Dandy Man.